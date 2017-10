FC Farul a mai rămas fără un jucător

Fundașul central Ionuț Popescu (23 ani) și-a reziliat contractul cu Farul Constanța și a devenit jucător liber. Adus la Constanța de Alin Artimon de la CSM Rm. Vâlcea, Popescu a evoluat constant în retur în defensiva constănțeană, informează prosport.ro.„Semnasem pe jumătate de an cu posibilitate de prelungire, am decis că este mai bine să plec. Mă bucur că am reușit să rămânem în Liga a II-a. Era păcat ca o echipă cu suporterii și istoria Farului să retrogradeze. Am întâlnit un vestiar foarte unit, cu jucători de mare caracter. Deocamdată aștept oferte. Mi-aș dori o echipă care să se bată la promovare”, a spus Ionuț Popescu.