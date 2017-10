FC Farul a mai făcut o victimă în Liga 2

Echipa de fotbal FC Farul a câștigat, sâmbătă, cu scorul de 2-1, partida disputată, pe teren propriu, cu Victoria Brănești, în cadrul etapei a 6-a a Ligii 2, Seria 1. Este al treilea rezultat pozitiv consecutiv al alb-albaștrilor în acest debut de sezon, ceea ce poate constitui un nou început pentru viitorul grupării de la malul Mării Negre. În ciuda faptului că au fost conduși, după reușita lui Andrei Vasilescu (min. 10), elevii lui Marian Pană au avut puterea să revină și să se impună, în urma golurilor marcate, până la pauză, de Adrian Pătulea (min. 12) și Liviu Ștefan (min. 41). Trebuie totuși spus că la scorul de1-1, oaspeții au avut două ocazii uriașe pentru a prelua conducerea pe tabela de marcaj, din fericire pentru constănțeni, neconcretizate în gol. Centralul partidei, gălățeanul Bogdan Ionuț Anghelinei, a creat tensiune în finalul jocului, acordând patru minute suplimentare și, în plus, prelungind meciul cu încă două minute peste cele patru. În aceste condiții, el a fost luat la rost de susținătorii echipei gazde, în număr de aproximativ 300. Jucătorul Victoriei Brănești, Dinu Todoran, a fost primit cu prietenie de suporterii Farului, la Constanța. Aceștia nu au uitat ce a făcut Todoran pentru Farul în perioada în care a evoluat aici, astfel că i-au pregătit un banner pe care scria „Respect Dinu Todoran” și i-au scandat numele în timpul meciului. De asemenea, fostului component al FC Farul, Cosmin Băcilă, i-au fost transmise mesaje de încurajare de câtre fanii alb-albaștrilor. Tehnicianul FC Farul, Marian Pană, a declarat la finalul întâlnirii că partida cu Victoria Brănești a fost una foarte grea, precizând că s-a resimțit oboseala după deplasarea de la Botoșani. „Este primul joc când am văzut crampe musculare. Cu Astra 2 Giurgiu am avut altă siguranță. La Năvodari vom face un meci mare. Putem avea o poziție bună în iarnă”, a menționat Pană, care a lăudat conducerea pentru implicarea la echipă: „Se luptă singuri”. Din Victoria Brănești n-a mai rămas decât „brandul“La finalul partidei FC Farul - Victoria Brănești, scor 2-1, tehni-cianul oaspeților, Valentin Urican, a declarat: „Îl felicit pe Marian Pană pentru victorie. Un rezultat de egalitate era mai echitabil. Adversarii noștri au câștigat profitând de greșelile noastre copilărești. Am rămas cu brandul”. Iată formula de start a echipei FC Farul: M. Toma - I. Călin, Stegaru, L. Ștefan, V. Sandu - Nițescu, Sascău, R. Stăncioiu, Ivanovici - Pătulea, Șt. Ciobanu - Antrenor: Marian Pană.