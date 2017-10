FC Farul a fost notificată de administratorul judiciar

În urma deschiderii procedurii de insolvență, Maria Căzănel a cerut clubului constănțean să fie predate documentele contabile. La cererea SC RAJA SA, Tribu-nalul Constanța a dispus, pe 28 iunie a.c., deschiderea procedurii insol-venței împotriva FC Farul. De asemenea, a fost numit și administratorul judiciar, în persoana Mariei Căzănel, care a trimis o notificare clubului, pentru a-i fi predate, în cel mai scurt timp, documentele contabile ale grupării. Procedura insolvenței începe să se deruleze astfel, pas cu pas. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor este 25 august, iar verificarea acestora, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor are limită la 21 septembrie. Ședința adunării creditorilor a fost stabilită pe 27 septembrie, la ora 10, la sediul administratorului judiciar. În aceeași zi e și termenul de judecată. Suporterii Farului, foc și pară pe CJC După ce, în ultimele zile, au trecut de la extaz la agonie, văzându-și duse pe apa sâmbetei speranțele de a avea o echipă în Liga a II-a, suporterii Farului se strâng dumi-nică, 18 iulie, la ora 15, în Mamaia, pentru a discuta varianta înființării Fundației Farul 2010, prin care să înscrie o echipă în Liga a IV-a, iar spiritul Farului să nu se piardă. Consiliul Județean Constanța a anunțat, la începutul săptămânii, că este dispusă să înființeze o nouă formație, care să fuzioneze apoi cu Săgeata Stejaru, și să joace astfel în Liga a II-a, sub denumirea FCM Constanța. După ce tratativele merseseră bine și lucrurile erau aproape finalizate, CJC a dat înapoi, spunând că nu are bani. Considerându-se trădați, fanii au luat foc, după ce și dinspre Stejaru au apărut zvonuri cum că tranzacția a căzut definitiv. Unii dintre suporteri au amenințat chiar că vor boicota meciurile HCM-ului și cele de volei ale echipelor păstorite de autoritățile locale. Este posibil însă ca, în fața acestor presiuni, CJC să se fi sucit din nou și să tatoneze iar pista „Stejaru”, surse neoficiale susținând chiar că, în acest week-end, nu este exclusă o discuție cu Petre Grigoraș pentru postul de antrenor. Pe de altă parte, deși FC Farul e pe marginea prăpastiei, Giani Nedelcu, patronul clubului, se ține tare pe poziții, anunțând, vineri, că „noi vrem să continuăm, s-ar putea din Liga a III-a. Sperăm ca săptămâna viitoare să reușim”.