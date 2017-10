FC Farul a fost dezafiliată de Federaţia Română de Fotbal

FC Farul a fost dezafiliată de Federația Română de Fotbal

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis, ieri, dezafilierea FC Farul, din cauza datoriilor din sezonul trecut. Hotărârea nu este însă definitivă, clubul constănțean având dreptul la recurs, pe care îl va depune astăzi, iar vineri se va judeca. „Nu am putut prezenta la Comisie toate reeșalonările de plată în cazul restanțelor fi-nanciare către jucători. Mai trebuie să obținem trei acorduri, de la Gosic, Rusmir și Gaston. Cu ultimii doi am discutat în această seară și am primit acceptul lor verbal, urmând ca mâine (n.n. - astăzi) să-l primim și pe cel scris. Vom rezolva și problema cu Gosic. Până vineri, 20 august (data limită), vom avea toate trei reeșalonările”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Giani Nedelcu, patronul Farului. Potrivit regulamentului, după dezafiliere, cluburile se înscriu, în cazul unei noi afilieri, în ultima categorie competițională, Campionatul Județean (sub Liga a IV-a). „Farul este astăzi (n.n. - ieri) la Comisia de Disciplină, pentru datorii neachitate. Dacă face dovada bugetului cu care poate achita datoriile respective, va fi aprobată în competiție. Dacă nu, va fi exclusă”, declara, în cursul dimineții de ieri, la Constanța, Mircea Sandu, președintele FRF. Pe de altă parte, antrenorul Petre Grigoraș urma să poarte aseară, la Constanța, o nouă discuție cu șefii Farului, la solicitarea acestora. „Vreau să văd concret ce vor să facă, despre ce e vorba, ce soluții de finanțare există. Cu tot respectul și dragostea pe care i-o port clubului, nu mă pot angrena într-o luptă în care sorții de izbândă sunt mici. Dacă, însă, situația se rezolvă, pot purta o discuție”, a declarat Grigoraș, pentru „Cuget Liber”, ieri după-amiază, pe când se afla pe drumul către Constanța.