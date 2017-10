FC Farul a făcut recurs în „cazul Marius Nae“

Conducerea clubului FC Farul nu renunță la luptă în „cazul Nae”, fotbalist pus pe lista de transferuri, dar care, ulterior, a fost declarat jucător liber de contract. După ce, săptămâna trecută, Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal i-a dat câștig de cauză mijlocașului Farului, Marius Nae, conducerea clubului constănțean a decis să nu depună armele. „Astăzi (n.r. - ieri), am făcut recurs la decizia prin care Nae a fost declarat jucător liber de contract. Am plătit taxa, de 5.000 de lei, am depus și înregistrat documentele, iar cazul va fi rejudecat la Curtea de Arbitraj pentru Fotbal. Cel mai probabil, ședința va avea loc în luna ianuarie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al FC Farul, Lucian Codrean Pîra. Marius Nae este considerat de conducătorii Farului o investiție care nu a dat satisfacție. Aducerea sa a scos din vistieria clubului 250.000 de dolari, iar randamentul jucătorului a fost cu mult sub așteptări. ### Președintele FRF, Mircea Sandu, a declarat, ieri, că va discuta cu conducătorii clu-burilor despre o reorganizare a fotbalului românesc, pentru a trece cu bine peste criza mondială care a atins și sportul rege. „Am propus ca salariile și transferurile de jucători să nu depășească 50-60 la sută din bugetul unui club. Dacă 80 la sută din buget va fi dat pe transferuri și salariile jucătorilor, ce ar mai rămâne pentru infrastructură și centrul de juniori? E nevoie de reorganizarea competițiilor, pentru a trece cu bine peste această criză. Propunerea va fi discutată cu reprezentanții cluburilor, iar dacă majoritatea va decide, atunci vom proceda astfel. Sunt cel puțin patru cluburi care au probleme financiare și care nu ar putea primi licența în acest sezon”, a explicat Sandu.