FC Farul a exclus din lot patru jucători

ocoliti realitatea!

Dati afara jucatori, printre care si pe portarul Toma, care e destul de valoros ... si il pastrati pe Curca, care de mult nu mai apara nimic! Pe cand va fi dat afara si antrenorul? Poate ca el e buba si voi nu realizati! Eu, pe zi ce trece sunt tot mai sigur de asta! Pana acum am suferit 4 infrangeri si am invins de 3 ori, in conditiile in care am jucat si cu echipe de Liga a III-a! Sper sa se ia decizii cat mai bune ca sa nu ne trezim la retrogradare! Va fi atunci un bun motiv pentru inlaturarea lui Barbone, cand toate sansele de promovare vor fi compromise! Da-i romanului (constanteanului) mintea cea de pe urma! Hai Farul! Respect lui Barbone ca fost jucator al Farului! Respect lui Hagi pentru fotbalul de clasa practicat in toata cariera lui de fotbalist! Viitorul se arata insa sumbru pentru FC Farul singura echipa care conteaza!