FC Farul a depăşit cu bine „testul Bacău“. Urmează Viitorul

FC Farul a depășit cu bine „testul Bacău“. Urmează Viitorul

Debut perfect pentru Viorel Tănase, la chiar primul meci oficial pe banca Farului. Împinși de la spate de aproximativ 1.000 de spectatori prezenți, vineri seară, în tribunele stadionului, „marinarii” au reușit să câștige, scor 2-0, partida cu FCM Bacău. Antrenorul Farului, Viorel Tănase, era bucuros pentru victoria obținută în duelul cu Bacăul, mai ales că echipa sa evoluase mai bine de jumătate de oră în inferioritate numerică. „Nu a fost un joc ușor, dar am reușit să contracarez jocul Bacăului. Sunt mulțumit de deter-minare, de atitudinea băieților, însă mai sunt multe lucruri de corectat. Chiar dacă nu am luat gol, am comis erori în defensivă care ne puteau costa. Am câștigat doar un joc și de acum mă gândesc la meciul de etapa viitoare, cu Viitorul. Sper să reușim să eliminăm greșelile din jocul nostru pentru că avem un obiectiv de îndeplinit. Nu obișnuiesc să comentez arbitrajul și nu o să o fac nici acum. Am câștigat o finală și mai avem încă 14”, a declarat Tănase. Tehnicianul a precizat că nu l-a folosit pe Sorin Paraschiv pentru că acestuia nu i-a ieșit bine un test EKG și nu putea risca. „L-am trimis la București și sper ca de luni să revină cu forțe proaspete, să ne putem baza pe el”, a explicat antrenorul Farului. De partea cealaltă tehnicianul Bacăului, Gheorghe Poenaru, a declarat că victoria Farului este nemeritată, acuzând ofsaid la ambele goluri constănțene. „A fost un meci bun de Liga a II-a. Am dovedit pe teren că nu am venit la Constanța să ne apărăm și am jucat deschis. Din păcate, am pierdut acest joc din cauza a două goluri marcate din poziție de ofsaid. Spun asta cu tărie, pentru că din informațiile pe care le dețin, se pare că ambele goluri ale Farului au fost marcate din poziții suspecte de ofsaid. Nu spun însă că arbitrii au greșit intenționat, mai ales că am avut parte de o brigadă foarte tânără de arbitri”, a spus Poenaru. FC Farul: Curcă (cpt.), Nițescu, Sipovic, Stegaru, Dino Eze, A. Neagoe (min. 56, Sascău), Buzea, Pană, Husein, Ivanovici (min. 87, I. Călin), Pătulea (min. 68, V. Badea)