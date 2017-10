FC Farul a cedat cele trei puncte la Botoşani

FC Botoșani - FC Farul 1-0

FC Farul a cedat cele trei puncte la Botoșani

FC Farul Constanța a dat startul, vineri, celei de-a patra etape a Ligii a II-a, Seria I, fiind învinsă, în deplasare, de FC Botoșani, scor 0-1 (0-1). Acum, „marinarii” s-au întors la Constanța, și se pregătesc pentru meciul din Cupa României, cu FC Brașov.Se pare că norocul nu a fost de partea Farului în partida din depla-sare, la Botoșani, iar constănțenii au mai adăugat încă o înfrângere la cele două de până acum.Elanul alb-albaștrilor, de după meciul senzațional făcut pe teren propriu, săptămâna trecută, cu Delta Tulcea, a fost spulberat total de botoșăneni, aceștia impunându-se într-un meci în care ambele echipe au avut șansă de victorie.Prima repriză a fost culminată de unicul gol al partidei, înscris de fostul jucător al constănțenilor, Todoran, în minutul 38, acesta reușind să marcheze dintr-un unghi închis, cu un lob peste portarul Curcă, mingea intrând în poartă și datorită vântului.După pauză, Farul a încercat să înscrie, însă fără succes, „marinarii” nereușind să ducă la bun sfârșit cele câteva faze importante pe care le-au avut.„N-am avut un meci grozav, a fost un joc de uzură, de luptă, un joc în care miza punctelor a contat mult. Am primit un gol întâmplător, cu o minge căzută în careu la nimereală. Am avut două penaltiuri neacordate și două faze importante ratate, în rest, luptă și multă luptă. Jocul nu a fost tocmai rău, mă așteptam la mai mult de la echipă. FC Botoșani era o echipa pe care o puteam subordona. Am intrat pe teren tare, cu vântul în față, cu vântul în spate, și nu am reușit să facem ceea ce ne doream. Din păcate, am decăzut într-un joc de uzură”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Alin Artimon.Pentru FC Farul, au evoluat: Curcă (cpt.) - Stegaru, V. Sandu, Săceanu - Băjan, Buzea, Bârlădeanu (min. 73 Stoianof), S. Popescu - S. Chițu, Ghenciu (min. 53 Coteanu), M. Matei (min. 58 Ivanovici). Rezerve: Neagu, Nicola, Nițescu, Țabără.Etapa viitoare, FC Farul va sta, iar în etapa a VI-a, constănțenii vor întâlni formația ACS Rapid CFR Suceava, în deplasare.Trei puncte în patru meciuriTrei puncte a reușit FC Farul să obțină în ultimele patru meciuri, iar la finalul acestei etape, formația fanion a Dobrogei riscă să ajungă printre ultimele echipe din clasament.Iată programul, în continuare, al etapei a IV-a, și celelalte rezultate înregistrate: vineri: Delta Tulcea - Dinamo II 2-0; sâmbătă, ora 11.00: FCM Bacău - CF Brăila, Săgeata Năvodari - CSM Unirea Slobozia, Sportul Studențesc - Chindia Târgoviște, CS Otopeni - ACS Buftea.