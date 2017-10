FC Farul a câştigat amicalul cu Dunărea Călăraşi

FC Farul a câștigat amicalul cu Dunărea Călărași

FC Farul a disputat, ieri, la Călărași, penultimul joc amical înaintea startului returului de campionat. Jucătorii antrenați de Viorel Tănase s-au impus cu scorul 3-2 în fața Dunării, după ce a condus la un moment dat cu 3-0, golurile „marinarilor” fiind marcate de Pătulea (min. 19), Husein (min. 39) și Ivanovici (min. 59).Antrenorul Viorel Tănase a folosit următoarea formulă de echipă: Toma (min. 75, Cernat), Nițescu, Stegaru (min. 65, Dobre), Sipovic (min. 65, Sandu), Dino Eze (min. 65, Sascău), Husein (min. 55, Vali Badea), Buzea (min. 55, S. Paraschiv), A. Neagoe (min. 65, Pană), Miron (min. 65, R. Neagoe), Ivanovici (min. 65, Coteanu), Pătulea (min. 65, Stăncioiu).„În prima repriză, am practicat un joc de viteză, cu o posesie bună și am avut multe situații de gol. Am avut agresivitate, am fost concentrați și m-a mulțumit atitudinea jucătorilor. După minutul 65, am devenit mai relaxați și am primit două goluri copilărești, pe greșeli simple”, a declarat tehnicianul Farului.Echipa constănțeană va acorda revanșa Dunării sâmbătă, de la ora 13.00, pe terenul secund al complexului din strada Primăverii.