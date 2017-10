FC Farul a adus jucători noi. Unul dintre ei a jucat la Inter Milano

Conducătorii clubului FC Farul au primit, ieri, în cantonament, primii jucători din cei pe care clubul îi urmărește în vederea transferurilor din această iarnă. Alți trei vor ajunge astăzi, ale căror nume vor fi făcute publice de către antrenorul Alin Artimon. De asemenea, Farul s-a despărțit de doi jucători.FC Farul și-a început, ieri, campania de achiziții, în lotul echipei alăturându-se doi fundași: Cristian Daminuță (22 ani) și Costel Vodiță (30 ani), care vor fi testați până la finalul primului cantonament. De asemenea, clubul de la malul mării a semnat pe 6 luni cu alți doi jucători, de la Viitorul Constanța, un mijlocaș ofensiv: George Călințaru (23 ani) și un portar: Mirel Bolboașă (23 ani).Tot ieri, s-a renunțat la Ionuț Olteanu și Bogdan Cernat. În cantonamentul Farului se vor alătura încă trei fotbaliști, care urmează să ajungă în cursul zilei de azi, la Constanța.„Oficial, nu putem vorbi despre jucători decât după ce aceștia au semnat cu clubul nostru. Au sosit astăzi (n.r. - ieri), Daminuță, Vodiță, doi jucători care în perioada următoare vor face pregătirea cu noi până la sfârșitul primului cantonament, adică în jurul datei de 2 februarie. La sfârșitul cantonamentului vom lua o decizie în privința lor. Ceilalți trei juniori cu care vom dubla pozițiile jucătorilor Coteanu, Băjan și Berti vor sosi în cursul zilei de mâine (n.r. - astăzi). Ei trebuiau să ajungă mai repede dar ca să-și poată confecționa pașapoartele în regim de urgență, ne-au mai păsuit cu o zi”, a declarat tehnicianul FC Farul, Alin Artimon.Daminuță și-a început cariera de fotbalist la Politehnica Timișoara, în perioada 2006-2008, după care a fost transferat la echipa de tineret a clubului Inter Milano, până în 2009, când a fost împrumutat la Modena FC, echipă din liga secundă a Italiei. În decursul următorilor ani, Daminuță a mai activat, tot sub formă de împrumut, la Dinamo București, L’Aquila Calcio, Baia Mare sau Poli Timișoara. El a avut apariții și în naționala României de U17 și U19.Cel de-al doilea jucător, Costel Vodiță, a jucat în ultimii ani la ALRO Slatina și Corvinul Hunedoara.Conturarea lotuluiSăptămâna aceasta, oficialii clubului Farul, alături de antrenorii echipei, se pregătesc să definitiveze lotul. În prima zi de antrenament, Marius Matei, de care clubul constănțean s-a despărțit la finalul turului, a fost prezent la pregătiri, însă doar în calitate de musafir. El nu va face parte din lot. De asemenea, Ivanovici nu a reușit să ajungă în timp la primul antrenament, dar este inclus in lot.„Sper ca până joi, marea parte a lotului să fie conturată. Până începe cantonamentul, în jurul datei de 23 ianuarie, vreau ca întregul lot să fie încheiat”, ne-a mai spus Artimon.„Ivanovici este în lot, i-a întârziat trenul în prima zi și a ajuns mai târziu. Matei doar s-a antrenat cu noi, el nu intră în discuție pentru lot. A venit să-și ceară legitimația și ca să nu piardă ziua de antrenament, s-a antrenat cu noi”, a explicat antrenorul Farului, Alin Artimon.Organizare înainte de returLa început de pregătiri pentru returul Ligii a II-a, cei de la FC Farul și-au propus să desfășoare perioada de cantonament în așa fel încât, în timpul campionatului, jucătorii să nu se mai confrunte cu probleme de anduranță fizică iar echipa să nu fie știrbită pe anumite posturi de joc.„Îmi propun să duc jucătorii la un nivel superior de pregătire, să definitivăm repede lotul, să creștem din punct de vedere fizic și să avem timpul necesar pentru organizarea jocului. Am căutat inclusiv jucătorii pe care i-am adus să poată juca în sistemul pe care noi îl preferăm, am gândit aceste lucruri și nu le-am făcut la întâmplare, sunt exact în pozițiile în care avem probleme, sau pe care vrem să le ocupăm”, a declarat Alin Artimon.