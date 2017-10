Farul vrea să-i vină de hac şi Săgeţii Stejaru

Farul vrea să-i vină de hac și Săgeții Stejaru

Neînvinsă în ultimele trei meciuri de campionat, din care a scos șapte puncte, echipa constănțeană și-a propus să continue parcursul de regularitate și, duminică, să mai bifeze o victorie pe teren propriu. Farul susține un nou derby dobrogean. După ce a întâlnit, în Cupa României, Delta Tulcea, pe care a bătut-o chiar la ea acasă, „marinarii” se pregătesc de duelul cu Săgeata Stejaru, din cam-pionat, de duminică, de la Constanța, din etapa a șaptea a Ligii a 2-a, seria întâi. Meciul începe la ora 11, în direct la sport.ro, și se va juca tot cu porțile închise, Farul ispășindu-și astfel cea de-a doua etapă de suspen-dare în urma incidentelor provo-cate de suporteri la partida cu Delta. Neînvinși de trei meciuri Meciul o găsește pe Farul în ascensiune și într-o formă bună. Ajunsă pe locul șapte în clasament, la opt puncte de liderul Victoria Brănești și la trei de poziția a doua, ocupată de Concordia Chiajna, echipa constăn-țeană a reintrat în cărțile promovării, grație parcursului favorabil din ultimul timp din Liga a 2-a. Elevii lui Marius Șumudică sunt neînvinși în ultimele trei etape de campionat, interval în care au obținut șapte puncte din nouă, învingând Sportul Studen-țesc și remizând cu Petrolul, două dintre formațiile care luptă și ele la accederea în Liga 1. În plus, deși, miercuri, au ieșit din „Cupă”, eliminați de Astra Ploiești, „marinarii” au jucat bine, dându-i o replică solidă prim-divizionarei, care s-a întrebuințat serios pentru a câștiga. Victoria a venit abia în prelungiri și chiar și acolo a fost amenințată de constănțeni. Astfel că Farul are un moral bun și vrea să treacă și de Stejaru (locul 10, 7 puncte), pentru a se apropia și mai mult de primele două poziții, care duc în Liga 1. Un adversar ambițios „Jocul bun din meciul cu Astra arată că suntem în urcare în ceea ce privește evoluția de ansamblu. Sperăm să confir-măm aceasta și în meciul cu Săgeata, un adversar ambițios, important, căruia comunitatea de aromâni din Stejaru i-a dat viață. Îmi pare foarte rău că vom juca fără spectatori. Cred că va fi un meci spectaculos”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului. „După un început mai slab de campionat, Farul amenință iar podiumul. Ne-am propus să luăm șase puncte din meciurile cu Sportul și Săgeata. Vom avea un meci greu cu tulcenii, plin de ambiție și pasiune, dar nu concepem să nu câștigăm. Jocul cu Astra ne-a dat un curaj și mai mare. Am evoluat bine împotriva unei echipe de locul 11 în Liga 1 și doar norocul a făcut să câștige ea”, ne-a spus și tânărul mijlocaș Cosmin Matei. Săgeata i-a înregimentat de curând pe foștii fariști Gheară și Ștefan Ciobanu, iar în lot figurează și alți jucători care, în timp, au evoluat ori s-au aflat prin curtea Farului, precum Dicu, Radu Oprea ori Cosmin Gheorghiță. Arbitrul Ionel Ivan, înlocuit cu Augustus Constantin Desemnat inițial centralul meciului Farul - Săgeata, Ionel Ivan, din Brăila, a fost înlocuit cu bucureșteanul Augustus Con-stantin. Modificarea s-a făcut la sesizarea oficialilor constănțeni, care n-au privit cu ochi buni reîntoarcerea lui Ivan la Con-stanța după doar cinci săptămâni de la meciul Farul - Concordia Chiajna 1-4, în care maniera de arbitraj a brăileanului și a brigăzii sale le-a nemulțumit pe gazde. Observatorul de joc al meciului de duminică e Romeo Chihaia, din București.