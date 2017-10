Farul vrea să dezumfle roţile „autobazei” lui Cârţu

Farul vrea să dezumfle roțile „autobazei” lui Cârțu

Partida cu Dacia Mioveni, de mâine, de la Constanța, este una de șase puncte, consideră Constantin Gache. Cel mai important meci de până acum al Farului. „Oaspeții vin după două victorii care i-au mai ridicat în clasament, dar sperăm să-i batem. Jocul nostru bun din ultimele runde trebuie să-și arate roadele și acum. Nu ne va fi însă ușor. Îl cunoaștem pe Sorin Cârțu, îi știm celebra sa «autobază» și jocul de contraatac. Știm sigur că Mioveni se va aglomera în apărare. În ultimul meci, cel cu Ceahlăul, chiar dacă a fost condusă, Dacia a avut ocazii și a acționat în special pe contraatac, cu Cristian Bratu la pupitru", a arătat Gache. Cu excepția lui Gerlem, care, în meciul cu Dacia, își ispășește penultima etapă de suspendare, Farul nu are probleme de lot. Nanu s-a accidentat la Vaslui, motiv pentru care a și fost înlocuit la pauză, dar se speră în refacerea sa până la ora partidei. Cu două vârfuri Gache nu se hotărâse ieri asupra tacticii din partida de mâine, dar opta pentru o așezare cu două vârfuri, pentru că „este meci acasă, în care trebuie să înscriem". Tehnicianul farist spune că, în principiu, a identificat formula cea mai bună pentru Farul, „cea din ultimele meciuri, una stabilă și viabilă". Gache pune eficacitatea scăzută a echipei (șase goluri, cel mai slab atac din Liga 1) și pe ratările mari din ultimul timp, însă, pe de altă parte, „e bine că am început să ajungem la finalizare". "În partida cu Dacia Mioveni, trebuie să arătăm că prestațiile noastre din meciurile cu Dinamo și FC Vaslui nu au fost întâmplătoare. Suntem în formă și nu ne gândim decât la obținerea victoriei. E un joc important pentru noi, ca toate celelalte, de altfel. Suntem în luptă cu Dacia pentru evitarea locurilor din subsolul clasamentului și nu trebuie să-i dăm voie să se ridice". Cosmin Băcilă, mijlocaș FC Farul