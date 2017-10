Farul vrea să bată FCM Bacău şi să urce în primele cinci echipe

Farul vrea să bată FCM Bacău și să urce în primele cinci echipe

Căpitanul Alexandru Mățel spune că succesul de la Dinamo II le-a dat aripi „marinarilor”, care se pregătesc de o nouă victorie, duminică, acasă, cu echipa băcăuană. Autor al unui gol în victoria cu 2-0 de la București din partida cu Dinamo II, fundașul dreapta al Farului, Alexandru Mățel, a declarat că „marinarii” vor să continue seria pozitivă. „Vom avea un meci greu cu FCM Bacău, dar nu concepem să nu batem, pentru a urca în continuare spre fruntea clasamentului. Sperăm ca după această etapă să ajungem în primele cinci echipe. Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Succesul cu Dinamo II ne-a dat un moral foarte bun. Trebuie să câștigăm cât mai multe meciuri, pentru că, la finele turului, putem ajunge și pe locul doi”, a arătat căpitanul Farului. Disputa contra „câinilor mici” a fost prima ca antrenor secund al „marinarilor” pentru Gică Butoiu, fost coleg la Rapid cu principalul Marius Șumudică. Butoiu spune că nu poate înțelege cum au înregistrat fariștii celebrele rezultate negative de până acum, în condițiile în care cât i-a văzut el, în meciul cu Dinamo II și la antre-namente, jucătorii i-au lăsat o impresie foarte bună. „Am luat DVD-urile cu meciurile de până acum să văd și eu ce s-a întâmplat. Duminică, la meciul cu FCM Bacău, așteptăm alături cât mai mulți suporteri. Promovarea e un obiectiv realizabil”, a spus Butoiu. Din nou cu spectatori Farul - FCM Bacău se joacă duminică, 25 octombrie, la Constanța, de la ora 11, în direct la sport.ro. Este doar al doilea meci cu public pe teren propriu de la începerea campionatului, după ce incidentele provocate de suporteri au făcut ca echipa să joace fie pe un teren aflat la minimum 60 km distanță de Constanța (Farul - Petrolul 0-0, la Stejaru), fie cu porțile închise (Farul - Sportul Studențesc 1-0 și Farul - Stejaru 0-1). Altă partidă, Farul - Cetate Suceava, a fost amânată. După cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, Oana Samaneh, directorul de marketing al Farului, biletele la meciul cu Bacăul costă 5 lei (la tribuna a II-a și la peluza a II-a) și 10 lei (la tribuna I), iar elevii și studenții beneficiază de gra-tuitate la peluza a II-a, unde intră cu legitimația sau carnetul, documente vizate la zi. „Marinari” pe teren, „marinari” în tribună Oana Samaneh ne-a mai spus că, duminică, la meci au fost invitați și studenți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, care vor sta la tribuna a II-a. „Astăzi (n.n. - ieri), am făcut invitația telefonică, iar mâine (n.n. - astăzi) ni se va transmite numărul studenților care vor veni. Vrem să atragem cât mai mulți suporteri la stadion, iar pentru prima acțiune de acest gen ne-am gândit la «marinarii» de la «Mircea», ținând cont că și nouă ni se spune așa. Avem nevoie de puncte, dar și de fani în tribune. Echipa trebuie ajutată să promoveze”, a arătat directorul de marketing al Farului, care are în plan ca, de la meciul cu Cetate Suceava, de miercuri, 28 octom-brie, să invite și alte categorii de suporteri. Altfel, Marius Șumudică a detașat cinci jucători (Mansur, L. Mihai II, M. Soare, Bubuleandră și Buzea) la meciul Farului II de astăzi, de pe teren propriu, cu CS Domnești. Au încasat prima pentru victoria cu Dinamo II Jucătorii Farului au încasat, ieri, prima pentru victoria cu Dinamo II, câte 1.000 de lei în mână, urmând ca, la finele campionatului, dacă echipa promovează, să primească încă 500 lei. Pentru meciurile cu FCM Bacău și Cetate Suceava, patronul Giani Nedelcu a hotărât să mărească primele, astfel că, dacă bat și în aceste două partide, „marinarii” iau 600 lei în plus (1.200 lei cu Bacău, 1.400 lei cu Suceava), la care se adaugă 1.000 lei la finele campionatului. Iar Nedelcu a spus că, dacă victoriile vor continua, este hotărât să crească în continuare primele.