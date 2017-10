Farul visează în continuare la Liga a II-a

Deși mulți îi cântă Farului prohodul, patronul clubului se încăpățânează să spere, cel puțin declarativ, că echipa nu va dispărea. Giani Nedelcu spune că și-a propus să reeșaloneze datoriile pe care le are la jucători și că încearcă demararea unor noi discuții cu autoritățile locale. După ce s-a ales praful de „mărețele” planuri ale Consiliului Județean Constanța de salvare a fotbalului local , FC Farul se agață cu disperare de ultimele șanse de rămânere în viață. Speranțele fanilor „marinarilor” de a avea, totuși, echipă (în cazul sucombării clubului „alb-albastru”) se leagă și de o altă soluție, pe care suporterii o țin de rezervă, înscrierea de către ei a unei formații în Liga a IV-a, plan care însă, deocamdată, e la stadiul de proiect. Ideea lui Giani: jucători liberi de contract Sigur, varianta ideală, pe care toți ne-o dorim, ar fi ca FC Farul să joace în continuare în Liga a II-a, însă până acolo e drum lung de bătut. Deși clubul a depus cerere de înscriere în al doilea eșalon, mai sunt multe de făcut până la atingerea acestui obiectiv: trebuie plătiți bani mulți către jucători (altfel, echipa - dacă s-ar alcătui una - nu e programată în campionat), angajați și terți; trebuie găsită o echipă întreagă, cu foarte puțin timp înaintea începerii campionatului; trebuie antrenor; trebuie bani pentru cheltuielile curente, pentru desfășurarea activității și pentru susținerea echipei în cam-pionat. Apoi, cum se va rezolva proble-ma pregătirii, a omogenizării lotului (jucători adunați din patru zări) și a condițiilor de antrenament, ținând cont de problemele care sunt din acest punct de vedere la stadion, pe care FC Farul este pe cale să-l piardă, în favoarea Consiliului Județean? Giani Nedelcu spune că el speră în continuare că Farul va juca în Liga a II-a. Cum? Vrea să amâne plata litigiilor financiare pe care le are cu fotbaliștii, să cadă la înțelegere cu CJC și să strângă o formație de jucători liberi de contract. Ușor de zis, greu de făcut. Să vedem dacă se va și realiza ceva, pentru că, până acum, toate încercările de a ieși din impas au fost sortite eșecului. În plus, Consiliul Județean a zis clar că nu se bagă, că nu are bani, anunțând că renunță momentan să se implice în salvarea fotbalului constănțean. De ce ar face-o acum? Îi cere scuze lui Grigoraș „Dacă jucătorii sunt de acord să amânăm plata la litigii și vom reuși, în sfârșit, să cădem la înțelegere și cu CJC, continuăm în Liga a II-a. Aceasta e singura variantă pe care mergem. Cu o parte a fotbaliștilor s-a discutat. Ninu știu sigur că e de acord cu amânarea și mai sunt și alții. Acesta ar fi primul pas. Apoi, sperăm să găsim o formulă de colaborare cu CJC. Nu am mai discutat în ultima perioadă, dar încercăm să tratăm din nou săptămâna viitoare. În privința echipei, eu sunt optimist. În perioada aceasta de criză sunt foarte mulți jucători liberi. Nu am renunțat nici la Petre Grigoraș ca antrenor (n.n. - deși tehnicianul a spus că nu mai este interesat de vreo propunere, având în vedere că nu s-a rezolvat nimic și că acum e prea târziu). Îi cerem și scuze pentru ce s-a întâmplat, dar aceasta a fost situația. Dacă vom continua, vom avea ca obiectiv până în iarnă să rezistăm, iar apoi vom încerca să ne întărim”, a declarat Nedelcu, pentru „Cuget Liber”. Declarații frumoase, dar să vedem cum vor fi și acoperite.