Farul verifică, în această săptămână, trei fotbalişti portughezi

Farul verifică, în această săptămână, trei fotbaliști portughezi

Jucătorii erau așteptați să aterizeze în România aseară. Doi sunt atacanți, iar unul joacă mijlocaș defensiv sau fundaș central. Eficacitatea extrem de redusă a Farului i-a determinat pe conducătorii constănțeni să fixeze ca prioritară întărirea compartimentul ofensiv, care stă doar în doi oameni, Marius Ene și Chico, ambii cu evoluții slabe în ultimele meciuri. După eșecul cu Săgeata Stejaru, patronul Farului, Giani Nedelcu, a anunțat sosirea a trei fotbaliști străini, două vârfuri și un mijlocaș central, care, potrivit lui Mircea Crainiciuc, președintele executiv al clubului, erau așteptați aseară în țară. Toți sunt portughezi. „Vârfurile sunt Joao Batista (27 ani) și Helder Baros Ramos (28 ani), iar mijlocașul defensiv (sau stoper) - Hugo Eleuterio Martins Valdez „Tero” (26 ani, 1,84 m - 78 kg). Atacanții sunt și ei înalți, ambii având peste 1,80 m. Batista vine din liga secundă portugheză, ca și mijlocașul, fost la Beira Mar, iar Helder a jucat în liga a doua belgiană. Îi așteptăm să aterizeze în România diseară (n.n. - aseară), aproape de miezul nopții. Vor fi monitorizați în această săptămână, urmând ca antrenorii să hotărască în privința lor. Eventuala aducere a celor doi atacanți nu implică renunțarea la Ene și Chico, așteptăm și revanșa lor”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, Crainiciuc. „Să-i văd și eu pe cei care vor veni. Dacă au valoare, e OK, sunt bineveniți”, a spus antrenorul principal Marius Șumudică. Tehnicianul farist a subliniat problemele pe care le are echipa la finalizare, remarcând că mai trebuie aduși atacanți. „Cu Sportul și cu Petrolul am avut o grămadă de ocazii, cu Stejaru, la fel, vreo 7-8… Nu putem marca. Treaba mea e să îi duc în fața porții, nu pot intra eu să o bag în poartă. Sau poate că, glumind, de etapa viitoare o să mă dezbrac și eu și poate o să fiu mai inspirat în fața porții. Datoria mea este să fac echipa să joace, iar în trei luni de când sunt la Farul, eu zic că se vede o îmbunătățire a evoluției. E de semnalat că aducem mingea la finalizare, dar, ca un mare minus, din păcate, ratăm. E vorba însă și de oboseală, în 14 zile am jucat șase meciuri, ceea ce se vede în condițiile în care nu avem un lot numeros”, a arătat Șumudică. Întrebat ce se întâmplă cu Ene, antrenorul a răspuns: „Nu știu, întrebați-l pe el. Eu îl bag să joace, el ratează… Când îi cer explicații, spune că vrea, dar nu poate”.