Marcel Lică, președintele „marinarilor”:

„Farul va juca fără probleme în Liga a II-a“

După ce Federația Română de Fotbal a anunțat, joi seară, că echipa constănțeană, Gloria Buzău și Juventus București nu au obținut licența pentru campionat, oficialii dobrogenilor au primit, vineri, confirmarea că, totuși, Farul va putea evolua în ediția 2011/2012.După apariția, pe site-ul oficial al FRF, joi seară, a anunțului care a pus pe jar Constanța fotbalistică, președintele Farului, Marcel Lică, a fost, vineri dimineață, la București, pentru a se interesa la Viorel Duru, directorul departamentului de Licen-țiere al Federației, în privința situației echipei constănțene. Lică spune că a primit vești bune de la Duru, aprobarea ca Farul să evolueze în sezonul 2011 / 2012 al Ligii a II-a, deși nu a primit licență, urmând a-i aparține Comitetului Executiv al FRF."E OK, jucăm fără probleme în campionatul 2011 / 2012. Am primit toate asigurările în acest sens. Unii s-au inflamat în necunoștință de cauză. Procedural, ne vom adresa CEx, dar cererea va fi aprobată cu certi-tudine. Suporterii să fie liniștiți, vom evolua în Liga a II-a și vom încerca să facem treabă bună", a spus Lică, pentru "Cuget Liber".Potrivit deciziei nr. 5, din 3 martie a.c., a Comitetului de Urgență al FRF, care a modificat și completat articolul 20 din ROAF, CEx poate aproba, pentru anul competițional 2011 / 2012, prin excepție de la alte prevederi, evoluția Farului în campionat. În evaluarea cererii se va ține cont de motivele neacordării licenței și de necesitatea desfă-șurării optime a campionatului. "Cerințele dosarului de licențiere le-am îndeplinit în mare măsură, peste 95%. Printre alte câteva probleme minore, nu am avut în regulă o sentință judecătorească, care ne-a parvenit, nu din vina noastră, cu șase zile întârziere", a arătat Marcel Lică.Altfel, Ilie Stan nu va veni antrenor la FC Farul, în echipă cu managerul Alin Buzărin, după ce clubul constănțean nu a reușit să-i îndeplinească tehnicianului cerințele legate de buget. În continuare, Farul studiază alte variante de antrenori, avansându-se și numele lui Costel Pană.***"Este un an de tranziție pentru acordarea licențelor în Liga a II-a. Până acum, era nevoie ca doar primele cinci echipe să primească licență. Din sezonul 2011 / 2012, s-a hotărât ca toate formațiile participante în eșalonul secund să dețină licență. Comitetul de Urgență a aprobat însă o modificare a articolului 20, punctul 6, din ROAF, privind locurile vacante. Astfel, cluburile care nu au primit licența pentru a evolua în Liga a II-a, dar care au acest drept din punct de vedere sportiv, pot solicita să evolueze în campionat și pot primi în mod excepțional acceptul"Viorel Duru,directorul de Licențiere al Federației