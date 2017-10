Farul va demara campania de curăţire a lotului

Dacă șansele de promovare se vor risipi

Farul va demara campania de curățire a lotului

Managerul general al clubului constănțean a declarat că nu se pune problema ca actuala conducere să părăsească echipa în momentul în care promovarea nu ar mai putea fi atinsă matematic. Conducătorii grupării constănțene au afirmat, în mai multe rânduri, că au un proiect pe termen lung la Farul, iar ieri, Vicențiu Iorgulescu, managerul general al clubului, a reafirmat că nu se vor abate de la acest plan. Iorgulescu a comentat zvonurile care circulă printre suporteri în legătură cu ce va întâmpla la Farul în viitorul apropiat, dacă șansele de promovare se vor stinge definitiv: ori actualul patronat va pleca, renunțând la club, ori va rămâne, dar va începe o remaniere a lotului, în perspectiva campionatului viitor. Oficialul constănțean a confirmat a doua variantă. „Cum să plece actualii patroni? Credeți că lor le va conveni să piardă astfel aproape 1,3 milioane de euro investiți din vara trecută și până acum? Dacă nu vom mai avea nicio șansă la promovare, vom face curățenie în lot, pentru a forma o echipă capabilă să obțină accederea în Liga 1 în sezonul următor. Am tot sperat că jucătorii, cu numele și cu valoarea pe care le au, vor da totul pe teren pentru promovare, dar au fost multe meciuri în care nu s-a întâmplat așa”, a arătat Iorgulescu. Mâine, la Stejaru, Farul își va juca ultima șansă de a rămâne aproape de promovare. Tandemul de pe banca „marinarilor”, Dennis Șerban - Gică Butoiu, nu îi va avea la dispoziție pe M. Soare, Henry (suspendați), Ben Teekloh și Gaston (accidentați). Lotul de 18 va fi stabilit astăzi, când echipa intră în cantonament. „În principiu, meciul este decisiv, dar depindem și de alte rezultate. Dacă noi pierdem și pierd și alții cu care ne batem la promovare, suntem în aceeași situație. Dacă noi câștigăm, indiferent de rezultatele din alte meciuri, ne menținem șansele, măcar matematic. Nu am stabilit încă primul 11, dar vor fi unele modificări. Am mare încredere că cei care vor intra din primul minut își vor face datoria. Vreau să văd la ei o atitudine pozitivă. Nu mi-e teamă nici de arbitri, nici de Săgeata, ci numai de noi, de modul în care ne vom dărui pe teren, de accidentările și de problemele noastre. Dimineață (n.n. - ieri), am avut o ședință scurtă cu echipa în vestiar și le-am spus băieților că eu nu cred că formația din Stejaru e mai bună cu ceva decât noi. Mai mult, în toate compartimentele suntem clar peste ei”, a declarat directorul tehnic farist, Dennis Șerban. „Cum credeți că se simte Dennis?“ După ce, în ultimele zile, la stadionul „Farul” a fost oprită apa, Vicențiu Iorgulescu a declarat, ieri la prânz, că „am fost și am vorbit, iar impedimentul se rezolvă astăzi (n.n. - ieri)”. „Problema era rezolvată, dar unii nu se țin de cuvânt. Cu câteva luni în urmă, am căzut de acord pentru o reeșalonare a plăților, iar de atunci am plătit, dar cineva, nu știu cine, ne vrea răul și nu știu de ce. Nu înțeleg că astfel lezează activitatea echipei? Puneți-vă în situația lui Dennis, obișnuit cu alt nivel, după ce a activat la atâtea echipe mari, cum se simte el când nu are apă după antrenamente?”, a declarat oficialul farist. Altfel, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a amânat pentru miercurea viitoare judecarea cazului lui Iorgulescu, trimis în tribună la meciul Farului cu Sportul Studențesc. Alexandru Tudor, schimbat Ieri, Comisia Centrală a Arbitrilor a schimbat arbitrul meciului de la Stejaru, în locul lui Alexandru Tudor (București) fiind delegat Paul Unimătan (Zalău). Ceilalți membri ai brigăzii au rămas: Vasile Marinescu (București), Anghel Voicu (Suseni) - asistenți; Marius Bocăneală (Galați) - rezervă. Observatori sunt Gheorghe Moise (București) și Viorel Leșeanu (Giurgiu). Tudor a condus miercuri seară semifinala de Cupă CFR Cluj - Dinamo 2-1, „câinii roșii” atacând dur maniera de arbitraj a lui „Brad Pitt”.