Lovitură pe piața transferurilor din rugby-ul românesc

Farul va avea antrenor din Noua Zeelandă

Echipa de rugby RCJ Farul Constanța își completează contingentul din Emisfera Sudică. După jucătorii Ben Aoina, Zane Winsdale, ambii din Noua Zeelandă, și Jeff Makapelu, din Samoa, pe litoral va sosi un antrenor ce a activat în NPC, cea mai im-portantă competiție provincială din patria All Blacks. Noul tehnician al „marinarilor” este așteptat la Constanța, sâmbătă, 4 octombrie, și va prelua imediat conducerea echipei, pregătind-o pentru partida din etapa a treia a Diviziei Naționale. Apoi, se va stabili programul de antrenament din mini-pauza competițională, până pe 25 octombrie, când se joacă următoare etapă de campionat. „Sudistul” Farului va semna un contract valabil până la sfârșitul sezonului, cu posibilitatea de prelungire. Secund rămâne Virgil Năstase. Deși oficialii Farului nu au dorit să dezvăluie numele tehnicianului, se pare că este vorba despre Bruce Hodder, fostul antrenor al echipei Northalnd și consilier tehnic al naționalei de juniori U21 a Noii Zeelande. Hodder deține, momentan, funcția de director de rugby la Grammar Carlton Club, unul dintre cele mai importante cluburi din Auckland, care are nu mai puțin de cinci terenuri de joc, 13 echipe de seniori și 30 de formații de juniori, formând în timp 40 de sportivi pentru naționala All Blacks.