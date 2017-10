Ieri, „marinarii“ au încheiat turul cu o înfrângere

Farul tras la indigo

Fotbaliștii lui Sdrobiș au înregistrat același scor, 1-3, cu care au debutat în acest sezon, acum trei luni. FC Farul a încheiat turul Ligii a II-a, ieri, pe terenul Astrei II, așa cum l-a început, înfrângere la două goluri diferență, 1-3, însă eșecul nu are cum să umbrească evoluțiile și rezultatele peste așteptări ale „marinarilor” de până acum din prima jumătate de campionat. Ca și în meciul de debut, de pe 28 august, de pe terenul Viitorului Constanța, Farul a fost condusă cu 3-0 și a redus din diferență pe final. Scorul a fost deschis în minutul 9, când Vajou a deviat în propria poartă centrarea lui Stan, după un luft al lui Boboc. În minutul 31, s-a făcut 2-0. Lovitură liberă din preajma careului, bate Lukacs, iar balonul ajunge la C. Gheorghe, care punctează. Nemulțumit de erorile elevilor săi, antrenorul Ioan Sdrobiș a efectuat două schimbări la pauză (ca și în meciul cu Viitorul), înlocuindu-i pe Boboc și Lucan. Astra II a continuat să puncteze însă, Fonseca marcând pentru 3-0 în minutul 56, după o combinație cu C. Gheorghe. Farul a înscris golul de onoare în minutul 89, când Rusu l-a bătut pe portarul advers cu un șut de la 16 m. „Am primit golurile ușor, pe greșeli individuale copilărești. Am evoluat mai modest față de ultimele partide, însă la aceasta au contribuit și câțiva factori obiectivi. Am jucat la trei zile distanță de confruntarea cu FC Snagov, iar acest lucru s-a cunoscut, în condițiile în care băieții n-au avut pregătire centralizată de vară. Plus că, de ceva timp, fac baie cu găleata. Jocul nu s-a putut pregăti în condiții normale, astfel că eșecul e scuzabil. Însă, până la urmă, importante sunt cele 20 de puncte pe care le-am făcut, nesperat, în acest tur” Relu Damian, președinte FC Farul Astra II (antrenor, Imilian Șerbănică): Dragne - C. Gheorghe, Valdez (63 Nogo), Damian, Crăciun - M. Stan, Marcu, Ochia, Senin (75 Bănaru) - Lukacs (75 Cojenel), Fonseca. FC Farul (antrenor, Ioan Sdrobiș): Al. Răuță - Nițescu, I. Barbu, Vajou, Boboc (46 Husein) - Scărlătescu, Lucan (46 Hurdubei), Parfenie, I. Lupu - Ad. Câmpeanu (65 Mutulescu), B. Rusu.