Farul testează în Bulgaria un atacant care s-a pregătit şi cu Bayern München

Farul testează în Bulgaria un atacant care s-a pregătit și cu Bayern München

Între cei 24 de fotbaliști de la FC Farul care, astăzi, fac deplasarea în Bulgaria, pentru un stagiu de pregătire de cinci zile, se află și un jucător portughez de 20 de ani, Andre Filipe Saraiva Martins. Lusitanul, care joacă atacant sau mijlocaș ofensiv, va fi testat de „rechini" la antrenamentele din țara vecină și la jocul amical cu Cerno More Varna. Martins este născut pe 26 martie 1987, la Beja, în Portugalia. Are 1,79 m și 75 kg. Sezonul trecut, a evoluat pentru Associacao Naval 1 de Maio, în prima ligă portugheză, iar pregătirea din această vară a efectuat-o cu celebra Bayern München. La Naval a jucat și în sezonul 2005/2006 (la tineret și la prima echipă), iar între 2000 și 2005 a fost component al echipei de tineret a lui Belenenses. Pe lângă acestea, în CV-ul său mai sunt menționate meciuri amicale cu prima echipă a lui Belenenses, convocări la selecții pentru loturile de juniori ale Portugaliei și probe la Chievo, Cesena și Rimini. Fotbalistul portughez a sosit la Constanța duminică noapte, venind de la București cu echipa, care se întorcea de la meciul cu Rapid. Martins, un tânăr blond, cu cercei în ambele urechi, vorbește foarte bine limba engleză și a declarat, pentru „Cuget Liber", că, dintre „rechini", îi cunoaște pe Mala, Gaston și Paulo Monteiro, nu însă și pe Gerlem. „Andre Martins a venit în probe la Farul. Îl vom urmări în perioada următoare și vom lua apoi o hotărâre", a declarat, pentru „Cuget Liber", și Ion Marin, directorul tehnic al clubului constănțean.