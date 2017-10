Farul suspină după derby-urile cu Steaua şi Dinamo

Campionatul Național de rugby în 7, etapa a doua, la Constanța

Farul suspină după derby-urile cu Steaua și Dinamo

La sfârșitul acestei săptămâni, pe 20 și 21 martie, la Constanța, se vor desfășura întrecerile celui de-al doilea turneu al Campionatului Național de rugby în 7, ediția 2009 / 2010, dar primul pe anul acesta. RCJ Farul va participa la competiție într-o nouă formulă. La competiție vor participa, conform prevederilor regulamentului, echipele reprezentând cluburile din Divizia Națională de rugby în XV. Acestea vor fi repartizate în două grupe, pe baza clasamentului ediției anterioare și tragerii la sorți efectuate de calculator. „După ce ne-am făcut datoria față de națională și am găzduit meciul cu Germania, din Cupa Europeană a Națiunilor, iată că, de data aceasta, ne implicăm în organizarea etapei de campionat la rugby în 7. Am convocat la stadion, în aceste zile, tot personalul admi-nistrativ, pentru a pregăti terenul, vestiarele, sala de protocol, astfel încât, atunci când vor veni echipele, să beneficieze de toate condițiile. Va fi o nouă sărbătoare a rugby-ului românesc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, care va pune la dispoziție stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”. Celelalte două etape ale Campionatului Național de rugby în 7 vor avea loc la Baia Mare (26-27 iunie) și București (20-21 noiembrie). În cadrul celor trei turnee, în prima zi, se vor desfășura jocurile din grupe, iar în cea de-a doua zi, restul de jocuri din grupe și finalele. După terminarea fiecărei etape, se va întocmi un clasament intermediar, iar la finalul competiției, după cele patru runde, de la Cluj, Con-stanța, Baia Mare și București, pentru desemnarea echipei campioane și a ocupantelor celorlalte locuri, se va realiza un clasament general, pe baza adiționării punctelor acumulate. După etapa de la Cluj, RCJ Farul Constanța ocupă locul cinci, cu opt puncte. Lideră este Steaua (14 p), urmată de Dinamo (10 p), CSM Baia Mare (10 p) și U Cluj (8 p). Ținând cont de pierderile suferite de „marinari” în perioada de iarnă, este greu de crezut că Farul va mai avea forța de a intra în bătălia pentru trofeu, o clasare pe podium putând fi socotită o mare performanță. CS Cleopatra țintește victoria la Iași După ce s-a fortificat în cantonamentul de la Borsec, echipa de rugby CS Cleopatra se pregătește de prima bătălie a anului 2010: meciul de la Iași, cu CSS Unirea, din etapa de deschi-dere a returului Campionatului Național de juniori sub 19 ani. „Sunt mulțumit de modul în care s-au antrenat băieții la Borsec. S-a lucrat în plan fizic, pe ninsoare, dar am intrat și pe teren, toți jucătorii fiind bucuroși de reîntâlnirea cu balonul oval. Lucru foarte important, ne-au ocolit accidentările, astfel încât tot lotul este valid și dornic să facă o partidă mare la Iași. Trebuie neapărat să câștigăm”, a explicat președintele Chirondojan. Meciul CSS Unirea Iași - CS Cleopatra se va juca sâmbătă, 20 martie. Lotul constănțean va pleca mâine spre Iași, via București, unde tehnicienii Adrian Costache și Marian Udroiu vor mai conduce un antrenament. În clasamentul la zi al DN U19, formația de la malul mării ocupă locul trei, cu 35 de puncte. Pe primele două poziții se află RC Pantelimon și CSS 2 Baia Mare, ambele cu 36 p, departajarea făcându-se la esaveraj.