Farul, stagiu la Montecatini, amicale cu Mantova şi Lucchese

Farul, stagiu la Montecatini, amicale cu Mantova și Lucchese

FC Farul va efectua stagiul extern în Italia, la Montecatini, unde se va pregăti și va disputa meciuri amicale timp de 11 zile, cu începere de pe 25 - 26 iulie. Primele două amicale fixate sunt cu Mantova (Serie B) și Lucchese (Serie C1), iar actualmente se poartă discuții și cu Livorno (Serie B). „Montecatini e o stațiune montană, lângă Florența. Știu zona, am fost acolo și cu Progresul. Sunt condiții bune. În plus, întâlnim și adversari puternici. Echipele de Serie C sunt mult peste nivelul Ligii a II-a de la noi. Numai jucând cu formații de valoare putem crește. Altfel, ne îmbătăm cu apă rece, ne mințim”, a declarat antrenorul Marius Șumudică. Sâmbătă, de la ora 9,30, pe terenul secund, Farul susține un nou meci amical, cu Oil Terminal, iar săptămâna viitoare, vineri, 17 iulie, întâlnește la Constanța, de la ora 18, Unirea Slobozia. De asemenea, Farul tratează și pentru un amical cu Astra Ploiești, în deplasare (la prezentarea oficială a lotului prahovenilor), cu o zi înainte de plecarea în Italia.