Farul speră să-l poată folosi pe Rusmir la meciul de la Mediaş

Farul speră să-l poată folosi pe Rusmir la meciul de la Mediaș

Obligați să nu piardă la Mediaș, după semieșecul de pe teren propriu cu Pandurii, constănțenii își pun speranțe că, duminică, vor putea folosi o echipă mai puternică, în urma revenirii și a altor jucători. Criza de efectiv cu care s-a confruntat Farul în ultimul timp a atins apogeul la partida cu FC Argeș, când „rechinii” au avut nu mai puțin de șapte indisponibili, toți oameni de bază. În lotul de 18 pentru acea partidă s-au regăsit patru juniori, dintre care doi, Alibec și Matei, a trebuit să fie chemați de la lotul național Under-19. De atunci, încet-încet, absenții au început să revină, iar la ora actuală, Farul mai are doar doi indisponibili cerți, Ben Teekloh și Willian Gerlem. „Sper ca săptămâna aceasta să mai recuperăm din accidentații pe care-i avem. Poate vom reuși ca, în ultimele două etape (n.n. - cu Gaz Metan, la Mediaș, și cu CS Otopeni, la Constața), să avem și noi garnitura completă”, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. Pentru meciul de la Mediaș, cele mai mari speranțe se pun în revenirea lui Dejan Rusmir, care lipsește de o lună și jumătate din echipă, în urma accidentării din meciul cu Dinamo, iar absența mijlocașului central sârb s-a cunoscut. Pe drumul cel bun sunt și alți trei accidentați, stoperii Ion Barbu și Cristi Șchiopu și portarul Adrian Vlas, după cum Farul îi va putea avea la dispoziție pentru partida cu Gaz Metan, de duminică, și pe puștii de 17 ani Alibec și Matei. Cei doi au participat cu echipa națională Under-19 a României, în Turcia, la prima fază preliminară a Campionatului European, reprezentativa revenind duminică în țară. Dacă Matei este la Constanța, Alibec, golgeterul României în preliminarii, cu 3 reușite, va reveni la antrenamentele Farului abia joi, după ce, mâine, de la ora 14 (în direct la TVR2), la Caracal, participă la meciul amical cu Bulgaria al echipei naționale de tineret. Partida este primul test al noii reprezentative Under-21 a României, generația celor născuți după 1 ianuarie 1988. Alibec este cu trei ani sub această vârstă. Ajunsă la -11 la „adevăr”, după meciul cu Pandurii, Farul are nevoie ca de aer de două rezultate pozitive în cele două etape de până la finele turului. „În continuare, nu ne rămâne decât să credem în șansa noastră și să luptăm pentru a aduna puncte, cu care să evităm retrogradarea”, a arătat Ion Marin. Fotbaliștii Farului au efectuat ieri după-amiază prima ședință de pregătire de după partida cu gorjenii, antrenamentul fiind unul lejer (15 minute de alergare și apoi refacere).