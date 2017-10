Astăzi

Farul - Slavia Sofia, al treilea meci al „rechinilor” în Antalya

FC Farul susține, astăzi, al treilea amical al stagiului din Antalya, contra bulgarilor de la Slavia Sofia. În precedentele dispute de verificare, „rechinii” au înregistrat două remize, 0-0 cu Sigma Olomouc și 1-1 cu Tatran Preșov. Ca și în cele două meciuri, ora de start a confruntării va fi 15 (la fel ca în România), iar fariștii și bulgarii, care ocupă locul 8 în prima ligă a țării lor, se vor înfrunta pe unul dintre terenurile hotelului „Arcadia”. Farul se confruntă cu aceleași probleme de lot: Emil Nanu (care face doar alergări), Pantelie (mai are două zile de program separat), C. Matei (care, de ieri dimineață, a început alergările), D. Florea și Gerlem (contractură musculară), care ieri au lucrat doar la sala de forță, și Rastovac, absent mult timp în urma unor probleme de tendon. În plus, și portarul George Curcă a acuzat ieri ceva dureri, la ligamente. Ieri, a fost prima zi de antrenament și a ultimului sosit în cantonamentul Farului, Vasilică Cristocea. Încă nu s-a stabilit nimic în legătură cu situația mijlocașului stânga de 28 de ani, dar sunt șanse să joace pentru Farul în retur. Fundașul stânga sârb care ar fi putut veni pentru probe la Farul nu a mai ajuns la echipă. Tot ieri, fotbaliștii constănțeni au făcut și o vizită în stațiunea Belek, aflată la aproximativ 1 kilometru de hotelul în care sunt cazați, „Arcadia”. Ca și anul trecut, „rechinii” s-au plimbat prin Belek, au intrat prin magazine, de unde unii și-au cumpărat și suveniruri, și s-au fotografiat lângă obiectivele stațiunii. Trei dintre oficialii echipei, Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director, Lucian Codrean Pîra, directorul executiv, și Viorel Stoica, directorul sportiv, au asistat ieri la meciul amical Dinamo - FK Zeta (locul 6 în Muntenegru) 6-0.