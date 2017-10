Farul se teme de ce-i mai rău

Președintele Relu Damian este de părere că, dacă patronul Giani Nedelcu nu va fi sprijinit, în retur clubului îi va fi practic imposibil să mai funcționeze. Confruntat cu mari probleme, FC Farul intenționează să aibă săptămâna viitoare o discuție privind viitorul său, la care să participe atât oameni de afaceri din oraș, cât și reprezentanți ai administrației locale. Mesajul pe care îl transmit „marinarii” este clar: avem nevoie de ajutor, altfel, singur, patronul Giani Nedelcu nu va putea să mențină clubul pe linia de plutire. „În vară, au existat promisiuni că vor veni alături de noi și alte firme. Practic, acele eforturi ca echipa să fie înscrisă în campionat și să pornească la drum s-au făcut bazându-ne pe aceste promisiuni, care nu au fost însă onorate, iar singurul care a susținut echipa a fost Giani Nedelcu. Ne-am dori ca săptămâna viitoare să avem o nouă întâlnire, măcar cu cei din vară, dacă nu și cu alți oameni de afaceri care ar dori să vadă o echipă luptând la promovare în Constanța. Vom încerca, având în vedere protocolul pe care l-am întocmit, să invităm și organele locale, în așa fel încât să avem o discuție lămuritoare pentru viitor. O spun cu titlu personal, fără a angaja pe altcineva și nici clubul, că, dacă se va continua cum s-a lucrat în acest tur, cu un singur om care să depună eforturi, ne va fi foarte greu de ființat în retur, practic imposibil. Dacă nu se vor petrece niște lucruri care să vină în sprijinul acestei echipe, mă tem de ce-i mai rău pentru iubitorul de fotbal din Constanța, care ar putea fi văduvit de FC Farul”, a declarat Relu Damian, preșe-dintele clubului. Se dusese și apa rece... Protocolul la care a făcut referire Damian privește Centrul de Copii și Juniori al Farului, transformat, în această vară, în Școala de Fotbal Farul 2010, a cărei finanțare va fi preluată, potrivit președintelui Farului, de către Consiliul Județean Constanța. „S-a ajuns la un acord cu autoritățile locale în privința Centrului de Copii și Juniori. Este un protocol între FC Farul și Școala de Fotbal Farul 2010, o entitate nouă, născută în această vară. Am înțeles că, la acea vreme, a apărut din dorința de a suplini o eventuală dispariție a Farului, așa cum se credea la un moment dat. Membri fondatori sunt antrenorii de la Centrul de Copii și Juniori, iar finanțarea Centrului va fi preluată de Consiliul Județean. Echipele vor continua să reprezinte Farul în competițiile oficiale, iar Farul va beneficia de orice junior de acolo, pe care, la un moment dat, va dori să-l transfere. Dacă, însă, Farul nu își exprimă interesul pentru un jucător anume, Școala de Fotbal îl poate valorifica cum dorește. Sperăm ca, prin această apropiere și înțelegere pe care am parafat-o, să fim sprijiniți în a beneficia de toate utilitățile la stadion. Deocamdată, beneficiem doar de apa rece, care, la un moment dat, se evaporase și ea. E un prim pas, dar de aici și până unde ne-am dori noi să ajungem e cale lungă. Eu am sprijinit acest proiect încă de la primele semne. Până la urmă, clubul e degrevat de niște cheltuieli suplimentare. Farul va mai contribui doar la cheltuielile de deplasare și la baremul de arbitraj la meciurile de acasă”, a arătat Damian.