Farul se desparte astăzi de doi jucători şi aduce alţi trei

Farul se desparte astăzi de doi jucători și aduce alți trei

FC Farul se află în plin proces de transferuri. Conducătorii „marinarilor” plănuiesc să aducă mai mulți jucători din județ și țară, dintre care și câțiva internaționali. O parte din ei vor ajunge astăzi, la Farul, însă clubul se va despărți și de doi jucători din actualul lot.„Este posibil ca mâine (n.r. - astăzi) să mai plece doi jucători de la echipă, dar vor ajunge alți trei. Din cei care vor veni, nu există jucători născuți după 1993. Noi ne-am făcut temele și ce am promis, chiar dacă luăm înjurături iar lumea nu are răbdare. Am promis în primele șase luni evaluare, o completare a lotului și am promis din sezonul viitor o altă față a Farului. Astea nu se pot face peste noapte, trebuie timp și bani, resurse de informare, riscuri pe care ți le asumi, mai ales la jucătorii tineri. Va veni un jucător care are trei meciuri la un Campionat European, este campion național de cinci ori, la vârsta lui, are aproximativ 20 de meciuri internaționale, dar nu este o certitudine că poate fi un foarte bun fotbalist peste un an de zile. Farul va avea un împrumut de șase luni și o opțiune de cumpărare la un preț rezonabil asupra lui. Este un jucător din generația Vaștag, Filip, Roman, Buia, din aceeași echipă. Vor sosi alți doi jucători, care sunt campioni naționali cu FC Timișoara și care vor veni sub formă definitivă la FC Farul. De asemenea, suntem în discuții cu jucători pe acoperirea defensivă, la o altă vârstă. Aici mă refer la cei doi fundași centrali și la fundașul stânga. Nici ei nu trec de 23 de ani”, a declarat antrenorul FC Farul, Alin Artimon.