Farul, scor de tenis în amicalul cu Unirea Slobozia (galerie foto)

„Marinarii” au câștigat ieri cu 6-1, după un meci care a avut trei reprize a câte 40 de minute. Partea proastă e că golgeterul echipei, Chico, s-a accidentat. Antrenorul Farului, Ștefan Stoica, a început partida de pe terenul doi din complexul sportiv al „marinarilor” cu o echipă identică (cu o singură diferență, Mansur în locul lui Matei) cu cea din victoria cu 2-1 contra lui Kryvbas Kryvoy Rog, singurul succes al „marinarilor” din Antalya, semn că, după amicalele din Turcia, acestea sunt formula de echipă și sistemul (4-1-4-1) cu care „Mourinho” ar tinde să înceapă returul: Vlas - Mățel, Ninu, Larie, Gaston - B. Teekloh - Cristocea, Păcuraru, B. Andone, Mansur (Matei) - Chico. În această alcătuire, dar cu două „plombe”, cauzate de două evenimente neprevăzute, a jucat Farul în primele două reprize, pe care le-a încheiat în avantaj, 2-0, cu câte un gol în fiecare parte. Întâi, Avanu și-a trimis mingea în propria poartă, în urma unei lovituri libere bătute de Cristocea (min. 39), iar apoi același Cristocea a transformat un penalty obținut de Bogdan Andone (min. 68). Accidentat la un antrenament din cursul săptămânii, dar și ocupat, zilele trecute, cu bacalaureatul, Matei nu a jucat titular, însă a intrat la prima pauză. După ce a fost eliminat, a fost înlocuit, ca mijlocaș stânga, de Pantelie. O altă schimbare pe care Stoica nu o avusese în plan în repriza a doua a fost Chico - Doicaru (min. 75), portughezul primind o lovitură puternică la glezna dreaptă și nemaiputând să continue meciul. Dacă, în primele două reprize, s-au marcat două goluri, în ultima parte s-a înscris de nu mai puțin de cinci ori (Andrade 89, Doicaru 100, 118, Pantelie 116 / Ciortescu 94, gol la 0-3). În plus, Farul a expediat și două ori balonul în bară, prin Fatai și Pantelie. Revelația reprizei a fost Diogo Andrade, care, prin ce a arătat din postura de mijlocaș dreapta (gol și acțiuni reușite încheiate cu pase decisive), și-a depus o candidatură certă pentru titularizare. *** Paradoxal, accidentarea lui Chico i-ar putea facilita lui Marius Ene rămânerea în lotul Farului. După meci, Ștefan Stoica a reafirmat că Ene nu mai face parte din planurile sale („A plecat în ciuda sfaturilor mele, iar acum, dacă nu face nimic la Astra și nu mai are soluții, să se întoarcă înapoi? Nu. Vom călca și pe cadavre ca să aducem Farul în Liga 1\"), dar, aseară, patronul Giani Nedelcu a declarat că „nu prea am mai vrea să-l lăsăm pe Ene, având în vedere accidentarea lui Chico”. Aseară, Astra a hotărât: renunță la Ene, astfel că jucătorul revine astăzi la Farul. Nedelcu a mai declarat, pentru „Cuget Liber”, că astăzi sosește la Constanța, pentru discuții cu Farul, un fundaș stânga care a jucat și în Liga 1. Câțiva „marinari“ au fost indisciplinați tactic „Scorul de la meciul de astăzi (n.n. - ieri) nu contează foarte mult, rezultatele mă interesează doar în campionat. Oricum, a fost un antrenament bun, ținând cont că am avut o zi foarte grea. Pe băieți i-am trezit la ora 7, pentru vizita medicală, iar ieri am efectuat testul fizic Yo-Yo, unul destul de solicitant. În timpul amicalului, am fost foarte mulțumit de o parte dintre jucători, dar câțiva dintre ei m-au dezamăgit din punct de vedere tactic. Nu este de ajuns să jucăm fotbal, ne trebuie și disciplină de joc” Ștefan Stoica, antrenor principal Farul FC Farul - Unirea Slobozia 6-1 Marcatori: Avanu (39, auto-gol), Cristocea (68, din penalty), Andrade (89), Doicaru (100, 118), Pantelie (116) / Ciortescu (min. 94). Farul: reprizele unu și doi: Vlas - Mățel, Ninu, Larie, Gaston - B. Teekloh - Cristocea, Păcuraru, B. Andone, Mansur (41 Matei; 67 Pantelie) - Chico (75 Doicaru); repriza a treia: Sardescu - M. Soare, Ignat, Tudorache, Mansur - Andrade, Pătrașcu, Henry, Pantelie - Fatai, Doicaru. Unirea Slobozia: A. Răuță (60 Dobre) - Stan, Lazăr (60 Ciortescu), V. Toma (60 Gheorghiță), Tănase (60 Roșu) - R. Soare - Coman (60 Tudor), Cristea (60 Bogoș), Avanu (95 Nistor), C. Toma - V. Gheorghe (88 Zevedei).