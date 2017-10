Farul s-a înţeles cu Unirea Urziceni pentru Dinu Todoran

Farul s-a înțeles cu Unirea Urziceni pentru Dinu Todoran

Telenovela „Dinu Todoran“ a luat sfârșit. Vineri, FC Farul, cu care mijlocașul de 29 de ani mai avea contract încă doi ani, și Unirea Urziceni au bătut palma pentru jucător, rămânând acum doar să se perfecteze actele. În tratativele dintre cele două cluburi au intervenit și tensiuni, FC Farul acuzând Unirea că l-a contactat întâi pe Todoran, influențându-l într-atât încât acesta nu s-a mai prezentat la antrenamentele „rechinilor“ timp de șase zile la rând, încercând să forțeze prin aceasta transferul său la Urziceni. Gruparea constănțeană a trecut însă peste această atitudine și i-a oferit, până la urmă, lui Todoran șansa de a juca în Cupa UEFA cu Unirea Urziceni. Vineri, cele două cluburi au ajuns la înțelegere. „Am căzut de acord cu Unirea. Urmează acum să se perfecteze actele”, a confirmat, pentru „Cuget Liber”, Constantin Gache, președintele Farului. „Am dat uitării felul în care s-a purtat Dinu cu Farul în ultimul timp. Am ținut cont că și-a făcut datoria față de echipa noastră, că are o vârstă și nu am vrut să fim o frână în calea evoluțiilor sale europene“, ne-a mai spus Constantin Gache. Tot vineri, în prima parte a zilei, transferul portarului Răzvan Stanca la Pandurii Tg. Jiu părea pus în pericol, după ce Dinamo ar fi intrat pe fir, cu scopul de a-l deturna pe goal-keeper spre Ștefan cel Mare. Unele surse susțineau că Cristi Borcea l-ar fi sunat pe Stanca și i-ar fi oferit mai mult decât Pandurii pentru a veni la Dinamo. Problema era însă că Farul se înțelesese cu Pandurii, Stanca urma să meargă și el la Tg. Jiu, iar Dinamo nu contactase Farul. „Nu am primit nicio înștiințare de la Dinamo în legătură cu interesul lor pentru Stanca. Noi deja ne-am înțeles cu Pandurii Tg. Jiu și, în acest moment, poate să vină cineva cu o ofertă de zece ori mai mare, este tardiv. Repet, nu am avut nici un fel de contact oficial cu Dinamo pe marginea acestui subiect”, a declarat Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul. După-amiază, Dinamo, văzând probabil că nu i-a ieșit încercarea, a bătut în retragere, Borcea negând interesul pentru Stanca.