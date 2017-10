Farul s-a acoperit de ruşine la Petroşani

Farul s-a acoperit de rușine la Petroșani

De patru ani nu mai pățise Farul o așa rușine în Cupa României, să fie eliminată de o echipă de ligă inferioară în „16"-imi. Atunci, pe 1 octombrie 2003, „rechinii" pierdeau la penalty-uri cu CS Otopeni. Între timp, au urmat o finală, o semifinală și, sezonul trecut, o prezență în optimi. Marți, firul s-a rupt, iar jucătorii constănțeni s-au făcut din nou de râs, în fața Jiului Petroșani. Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, a declarat, pentru NewsIn, că este extrem de afectat de această eliminare prematură. „Este normal să fiu supărat. Aș fi luat foc și dacă ne elimina în «16»-imi o formație din Liga 1. Este cu atât mai rușinos cu cât am fost învinși de Jiul Petroșani. Recunosc, înainte de meci mă așteptam la orice. După ce aveam 2-0, am răsuflat ușurat, dar a venit acea răsturnare incredibilă. Este prematur să spun dacă vom da sancțiuni și care vor fi acelea. Acum sunt plecat din țară cu afaceri, dar voi ajunge sâmbătă, să văd meciul din campionat cu Unirea Urziceni. Vom vedea după aceea", a punctat Gheorghe Bosînceanu. Președintele Farului a mai precizat că îi găsește vinovați pentru eșecul din Cupă atât pe jucători, cât și pe antrenori. „Jucătorii au vina lor, pentru că s-au prezentat slab, dar și conducerile tehnică și administrativă sunt în egală măsură de vină. Am făcut investiții de sute și sute de mii de euro, pe transferuri care trebuia să crească performanța echipei. Consider că este o problemă mare la club, de la centrul de copii și juniori, până la formația de seniori", a spus Gheorghe Bosînceanu, pentru NewsIn. Relaxarea a adus lejeritate în marcaj și la finalizare Directorul tehnic al Farului, Ion Marin, a declarat, pentru „Cuget Liber", că la pierderea meciului de la Petroșani a contribuit relaxarea „rechinilor", care a intervenit la 2-0. „Relaxarea aceasta a adus lejeritate în marcaj și la finalizare. Pe de o parte, am primit cele trei goluri, dar, pe de altă parte, am și ratat multe ocazii, care puteau închide meciul. La 2-0, puteam face 3-0, după cum mai puteam înscrie și apoi. Superficialitatea și lipsa concentrării ne-au fost fatale. Este regretabil că Farul, o echipă de Liga 1, cu experiență, nu a știut să gestioneze avantajul avut în fața unei formații din Liga a 2-a. Este de neînțeles cum, în meciul cu Pandurii, jucătorii au fost atât de angajanți, iar acum nu", ne-a spus Ion Marin.