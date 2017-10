Farul renunţă la fundaşul dreapta Vladimir Jasic

Farul renunță la fundașul dreapta Vladimir Jasic

Fundașul dreapta sârb Vladimir Jasic, de 24 de ani, nu a convins în cele aproape trei săptămâni în care s-a pregătit cu Farul, la Constanța și în Cipru, astfel că gruparea constănțeană va renunța la serviciile sale. Antrenorii „rechinilor“ sunt mulțumiți însă de ceilalți doi nou-veniți, atacanții Chico și Gosic, care vor rămâne la Farul. „Jasic nu este ce ne trebuie nouă pe partea dreaptă a defensivei, astfel că vom căuta o soluție pentru ca jucătorul să fie liber să plece la o altă echipă”, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. „Săpăligă“ a fost convins însă de ceilalți jucători aduși în această iarnă, atacanții Dragan Gosic (sârb) și Chico (portughez), ambii de 27 de ani. „Au meritat să fie aduși la Farul“, a spus Ion Marin. Renunțând la Jasic, Farul urmărește în continuare să se întărească cu un fundaș dreapta, după cum mai vrea și un fundaș central de picior stâng. În acest sens, duminică, sunt așteptați la Constanța doi fotbaliști portughezi care joacă pe aceste posturi. Ion Marin s-a declarat mulțumit și de stagiul de pregătire din Cipru, care s-a încheiat vineri. Mai multe soluții în atac „Turneul din Insula Afroditei ne-a folosit mult. Condițiile de cazare, masă și pregătire au fost excelente. Am beneficiat de terenuri superbe și de sală de forță bine utilată. Și adversarii au fost tari, toți din prima ligă. Sunt satisfăcut de modul în care s-au comportat băieții în cele trei meciuri pe care le-am disputat. Am încercat diverse formule de sistem de joc și de dinamică. Se pare că acum avem mai multe soluții în atac”, a explicat principalul Farului. Miercuri, amical cu Dunărea Galați „Rechinii“ au revenit din Cipru în noaptea de vineri spre sâmbătă. Jucătorii au liber până luni dimineață. Miercuri, de la ora 11, este prevăzut, la Constanța, jocul amical cu Dunărea Galați (locul 15 în seria întâi a Ligii a II-a), rămânând să se stabilească doar terenul. Joi, Farul are două antrenamente, pentru ca, o zi mai târziu, să plece în stagiul de două săptămâni din Antalya.