Farul nu vrea să mai cedeze puncte până la finele turului

Marius Șumudică, antrenorul „marinarilor”, și-a propus să scoată maximum din cele nouă meciuri care au mai rămas de jucat din prima parte a Ligii a II-a. Aflată la ora actuală pe poziție retrogradabilă (13), la 12, respectiv 8 puncte de primele două locuri ale clasamentului, care duc în Liga 1, Farul nu vrea să mai facă niciun pas greșit până la finele turului. În 2009, „marinarii” mai au de jucat nouă partide, urmând a întâlni, în ordine: Dinamo II (d), Cetate Suceava (a), FCM Bacău (a), Dunărea Galați (d), Delta Tulcea (a), CSM Rm. Sărat (d), Tricolorul Breaza (a), Steaua II (d) și Gloria Buzău (a). „Având în vedere situația în care ne aflăm acum, nu mai avem voie să comitem nicio eroare. În etapele care au mai rămas, vrem punctaj maxim, astfel încât să intrăm în pauza de iarnă de pe o poziție care să ne permită ca, în retur, cu câteva transferuri și cu stabilitate la club, să atacăm promovarea, cu șanse considerabile. Nu voi face nicio concesie. Am nevoie numai de jucători dedicați și motivați. Cine își dorește să plece să ridice mâna și e liber”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marius Șumudică, antrenorul Farului. După ce au avut liber în acest week-end-ul trecut, în urma reprogramării meciului cu Cetate Suceava, „marinarii” susțin următorul meci duminică, 18 octombrie, de la ora 11, în fieful penultimei clasate, Dinamo II. „Câinii” mici au fost spionați de Șumudică la partida de sâmbătă, din deplasare, cu Sportul Studențesc, 2-0 pentru „studenți”. „A fost un meci la discreția gazdelor. Dinamo II e o echipă tânără, de care nu trebuie să ne împiedicăm. Altă variantă în afara victoriei nu avem. Sâmbătă, Dinamo II a beneficiat de câțiva fotbaliști de la echipa mare, însă cu noi nu vor mai fi detașați, pentru că prima formație are meci de campionat”, ne-a mai spus Șu-mudică. Fotbalist grec, așteptat aseară în țară Farul aștepta aseară în țară un fotbalist grec, om de atac, Papadopoulos, care a mai fost în atenția clubului la începutul lunii trecute. La acea dată, s-a zvonit că cele două părți nu s-au înțeles la bani, fotbalistul (în CV-ul căruia figurează, se spune, și Fortuna Dusseldorf, în Liga a II-a germană) solicitând 7.000 de euro pe lună. „Diseară (n.n. - aseară), aproape de ora 24, aterizează vârful acela grec, Papadopoulos, cu care am mai fost în discuții. Transferul e din nou de actualitate, după ce, din câte am înțeles, oferta pe care o avea de la o echipă de primă ligă din Germania nu s-a concretizat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Giani Nedelcu, patronul Farului, care ne-a mai spus că va fi și președinte executiv al clubului până la desemnarea unei persoane care să ocupe acest post.