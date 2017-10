"Farul nu-şi poate propune alt obiectiv decât promovarea"

Marian Pană:

"Farul nu-și poate propune alt obiectiv decât promovarea"

Farul și-a prezentat, vineri, noul staff tehnic și prima achiziție, portarul Cornel Cernea. Antrenor principal este Marian Pană, care va semna un contract pe un an, cu obiectiv accederea imediată în Liga 1.Ca secund va activa Ion Barbu, iar de pregătirea portarilor se va ocupa Valentin Covaciu.Marian Pană a declarat că obiectivul clubului în sezonul 2011 / 2012 al Ligii a II-a este unul îndrăzneț, dar o formație precum Farul nu-și poate propune altceva decât promovarea.„Va fi o luptă foarte grea, dar eu sunt încrezător. Vom încerca să aducem suporterii la stadion, prin rezultate și printr-un joc frumos. În privința achizițiilor, avem o listă bine conturată, pe posturi, cu 6-7 jucători consacrați, pe care sperăm să-i transferăm, pentru a ne bate la promovare cu șanse sporite. Trebuie să vorbim mai puțin și să facem mai multe pe teren”, a spus Pană.Întrebat cum crede că va fi primit de publicul constănțean, având în vedere trecutul său de jucător dinamovist, Marian Pană a spus: „Bine că am fost la Dinamo, și nu la Mătăsari. Nu îmi reneg trecutul, dar acum sunt la Farul și voi da totul pentru această formație”. Președintele Marcel Lică a completat: „Marian este un profesionist. Își face datoria indiferent de echipă”.Pană a anunțat că veteranul Ion Barbu (34 de ani) va fi în primul rând antrenor secund, urmând a fi folosit în teren dacă va fi nevoie de el. „Eu sunt pregătit oricând să ajut formația. Sper să mă retrag definitiv la anul, în Liga 1", a spus și Barbu.Stagiul montan pe care îl va efectua FC Farul în această vară se va desfășura la Predeal, între 18 și 29 iulie. În această perioadă, „marinarii” vor disputa și trei jocuri de verificare, care nu au fost încă stabilite. Până pe 18 iulie, jucătorii se va pregăti la Constanța.Sâmbătă, 9 iulie, arena centrală va găzdui, de la ora 10,30, un joc-școală, ocazie cu care Pană vrea să-și facă o idee asupra jucătorilor pe care îi are actualmente la dispoziție, lotul fiind unul stufos, de peste 30 de fotbaliști. „Cu siguranță, după acest trial voi renunța la mulți dintre fotbaliști”, a declarat Marian Pană.După partida de sâmbătă, Farul va demara discuțiile cu fundașul central Cătălin Vlaicu. „Indiferent de ce jucători am găsit aici, iar unii sunt buni, încercăm să aducem fotbaliști pe fiecare post”, a spus Pană. „Am discutat cu Astra și Pandurii în ideea unor achiziții. Avem și alte variante, dar cel care decide este Marian Pană”, a declarat Marcel Lică.