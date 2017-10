Gică Butoiu, principalul „marinarilor“:

„Farul nu merge la Otopeni ca mielul la tăiere“

Cu lotul în piuneze și urmând a se confrunta, sâmbătă, cu un adversar redutabil acasă, constănțenii par condamnați. Ei însă au încredere că pot obține un rezultat bun. Gică Butoiu, antrenorul principal al Farului, a declarat că meciul de sâmbătă, de pe terenul lui CS Otopeni, se anunță foarte greu pentru „marinari”, care au absențe multe. „De când a început returul, nu am avut nicio partidă facilă, dar acum ne va fi și mai greu. Cu Ceahlăul, ne-au lipsit Barbu și Zdrâncă, acum nu-i vom avea nici pe Vajou și Buzea, oameni de profil defensiv, pe care nu prea am cu cine să-i înlocuiesc. În plus, absentează și Lupu, Abuzătoaie și Patriche. Probabil că voi miza pe jucători precum Munteanu și Păduraru, care nu erau în vizor să-i aruncăm în luptă din primul minut în acest moment. Însă pentru ei șansa a venit mai repede. Toți băieții sunt conștienți de valoarea lui CS Otopeni, care are în componență câțiva foști prim-divizionari, însă sunt sigur că vor să facă un meci mare, prin care să spele rușinea din meciul cu Ceahlăul. Nu mergem la Otopeni ca mielul la tăiere. Delegarea ca arbitru a lui Marius Avram mă bucură. E printre cei mai buni din țară și sunt sigur că nu vom avea probleme din acest punct de vedere”, a spus Butoiu. „Ne confruntăm cu multe absențe, însă, odată și odată, trebuie să își arate valoarea și cei care au jucat mai puțin până acum. Valoarea nu așteaptă numărul anilor. Cu determinare și efort putem scoate măcar un egal cu CS Otopeni. Respectăm această echipă, însă mergem să jucăm fotbal și să obținem un rezultat bun. Sper ca înfrângerea usturătoare cu Ceahlăul să ne motiveze în plus, astfel încât, cu CS Otopeni, să redevenim echipa din tur, luptătoare și sigură în defensivă”, a spus și portarul Dan Zdrâncă. În acest moment, Farul are la dispoziție 15 jucători valizi, dintre care un junior, Amariei. Barbu nu s-a antrenat nici ieri și, potrivit lui Butoiu, are 50 la sută șanse de a se reface. E clar însă că nu se va putea conta pe el. Zdrâncă în schimb s-a antrenat normal de luni și va putea juca sâmbătă. Pentru completarea lotului, tehnicienii constănțeni au la îndemână trei tineri din pepinieră, Sescioreanu, Conțu și Uzun.