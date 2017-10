Farul nu-l are apt cu FC Snagov nici pe Diogo Andrade

Accidentat în urmă cu șase zile, mijlocașul portughez Diogo Andrade încă are dureri la picior și nu se va reface până sâmbătă. Pe lista de indisponibili a Farului pentru meciul cu FC Snagov, de sâmbătă, de la Constanța, figurează și Diogo Andrade, alături de Chico, Vlas (accidentați), Matei și Larie (suspendați). Portughezul s-a accidentat la piciorul drept pe 25 martie, înaintea meciului de la Ploiești, iar doctorul Farului, Cristian Dobre, a declarat ieri că jucătorul nu va fi apt nici sâmbătă. „Andrade nu a suferit o ruptură musculară, nici măcar întindere, dar încă are dureri. Azi (n.n. - ieri) a lucrat doar la bicicletă”, a spus Dobre. Lovit la Ploiești, unde s-a ales cu o bursită post-traumatică la genunchiul stâng, Pantelie a început antrenamentul de ieri al Farului, dar, după puțin timp, s-a retras în sala de forță, nedorind să riște ceva în perspectiva partidei cu FC Snagov, în care doctorul Dobre a dat totuși asigurări că fotbalistul va fi bun de joc. Tot ieri, la ședința de pregătire de pe terenul II, condusă, în absența principalului Ștefan Stoica, de secundul Vasile Mănăilă, Ignat și Rastovac au intrat și la exercițiile cu mingea. Meciul FC Farul - FC Snagov se joacă sâmbătă, de la ora 11, și va fi arbitrat de Cătălin Buși (Rm. Vâlcea). Asistenții săi sunt Liviu Ciubotariu (Galați) și Valentin Cristea (Călărași). Ca rezervă va oficia Cristian Brândușa (Călărași), iar observator de arbitri a fost desemnat Corneliu Fecioru (București). Până sâmbătă, Farul are câte un antrenament pe zi, de la ora 11, iar mâine intră în cantonament.