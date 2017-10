Farul nu îl are la dispoziţie la Piteşti nici pe Şchiopu

Farul nu îl are la dispoziție la Pitești nici pe Șchiopu

Pe lista de indisponibili a Farului pentru meciul de Liga 1 din Trivale, de sâmbătă, s-a adăugat și stoperul Cristi Șchiopu, care are probleme la genunchi. Jucătorul de 34 de ani a primit două zile de repaus, pauza urmând a se încheia abia mâine, când “rechinii” pleacă la Pitești. Pe lângă Gerlem, Barbu, Rusmir, Ben Teekloh (accidentați) și Chico (suspendat), Farul nu îl va avea la dispoziție în meciul cu FC Argeș, de sâmbătă (ora 18, în direct la GSP TV), nici pe fundașul central Cristi Șchiopu. Stoperul are probleme la genunchi, s-a resimțit la antrenamentul de marți, iar, în urma unei investigații medicale, i s-au prescris două zile de pauză, urmând a reveni, cu exerciții la sala de forță (eventual) abia mâine, când Farul pleacă la Pitești, la ora 8. “Rechinii” au avut ieri în program un singur antrenament, în nocturnă, de la ora 17, după ce, în cursul zilei, au efectuat și o sesiune de studiu video. Au participat 19 fotbaliști (cu tot cu Chico), 17 jucători de câmp și doi portari, Curcă și tânărul Vlad Neagu, care l-a înlocuit pe Vlas, reținut în sala de forță de unele dureri pe care le acuză la picior. În afară de Chico și de portari, ceilalți fariști au fost Farmache, Pătrașcu, Rastovac, Maxim, Băcilă, Voiculeț, C. Matei, M. Nae, L. Pârvu, Fatai, Gaston, Păcuraru, Cruceru, Gosic, Alibec și D. Florea. Farul are astfel fix 18 jucători din lotul mare pentru disputa cu FC Argeș. Astăzi, la ora 12,30, “rechinii” intră în cantonament, iar antre-namentul îl încep tot la ora 17. La Pitești, Farul se va caza la hotelul “Muntenia”, iar mâine după amiază, de la ora 15,30, va efectua un antrenament pe terenul lui Sporting Pitești. Altfel, atacantul congolez Armel Disney a declarat ieri că va reclama Farul la FIFA în privința unei datorii pe care ar avea-o clubul față de el. „Intenția lui Disney este nejustificată. Cum să solicite bani, când el nu s-a mai prezentat la club?”, a replicat, pentru “Cuget Liber”, antrenorul Ion Marin.