Farul mizează la Năvodari şi pe Liviu Mihai II

Farul mizează la Năvodari și pe Liviu Mihai II

La Năvodari, are șanse să evolueze, în premieră în acest campionat, și Liviu Mihai II, un mijlocaș în care Ioan Sdrobiș își pune speranțe că poate ridica valoarea prestației liniei mediene, compartiment afectat de lipsa unui fotbalist capabil să ordoneze jocul. L. Mihai II a fost accidentat până acum, iar de trei zile a revenit la pregătirea normală. „Liviu are șanse 50 - 50 să evolueze. Astăzi (n.n. - ieri) a jucat o repriză și puțin. Nu poate rezista mai mult, nu poate fi folosit titular. Are 2-3 luni de când nu joacă. Abia de luni a început antrenamentul normal. Dar e o soluție de folosit pe parcursul partidei, mai ales că Abuzătoaie e indisponibil”, a declarat Gică Butoiu, antrenorul secund al Farului.