Farul merge cu trei puşti la Galaţi

Farul merge cu trei puști la Galați

Din pricina problemelor de efectiv, antrenorul „marinarilor“, Gică Butoiu, va apela la Sescioreanu, Uzun și Conțu pentru a alcătui lotul de 18. FC Farul nu îi va putea folosi în meciul cu Dunărea Galați, de sâmbătă, din deplasare, pe L. Ștefan, Ciobanu (suspendați), Vajou, Abuzătoaie și Pașcovici (accidentați). În aceste condiții, pentru a alcătui lotul de 18, antrenorul principal Gică Butoiu va apela la trei puști din pepinieră, Sescioreanu (născut în 1993, fundaș sau mijlocaș stânga), Uzun (1991, vârf) și Conțu (1992, mijlocaș dreapta). Andrei Sescioreanu își dorește să debuteze sâmbătă la echipa mare a „marinarilor”. „La Otopeni, unde am fost de asemenea re-zervă, nu am avut șansa, prin prisma scorului, de a juca în premieră la Farul, echipă care înseamnă foarte mult pentru mine. Mereu mi-am dorit să evoluez la Farul. Poate că, dacă se va merge pe întinerirea echipei, voi prinde și eu lotul”, a spus Sescioreanu, care-i îi are ca idoli pe Messi și pe fundașul stânga al lui Real Madrid, Marcelo. Butoiu este de părere că, având în vedere problemele importante de lot cu care se confruntă, partida cu de la Galați se anunță foarte grea. „Dunărea nu a obținut nicio victorie în cele cinci meciuri din retur, așa că va juca extrem de motivată cu noi. Chiar dacă nu am la dispoziție cel mai bun lot, nu vom fi victime sigure. Obiectivul nostru este evitarea retrogradării. Matematic, mai există pericolul de a pica în Liga a III-a, dar, dacă vom câștiga cu CF Brăila la Constanța, 90 la sută suntem salvați”, a arătat Butoiu. Principalul farist îi va folosi titulari la Galați pe George Patriche (stoper dreapta, care își va face debutul la Farul), Giannini Munteanu (mijlocaș la acoperire) și Sorin Dutciuc (atacant). „Încă nu m-am hotărât asupra sistemului de joc. Din pricina absențelor, va trebui să recurg la improvizații. Nu am la dispoziție decât un fundaș central de meserie”, a declarat Gică Butoiu, care îi va da din nou șansă lui Dutciuc, care a fost titular la Otopeni, dar nu a mai putut juca după pauză. Butoiu va miza pe tineri din pepinieră Gică Butoiu, antrenorul principal al Farului, a declarat că, după meciul cu CF Brăila (care i-ar putea scuti în mare măsură de emoții pe „marinari”) și până la finele campionatului (timp de opt etape), va miza mai mult pe tinerii din pepiniera proprie. „Nemaifiind apăsați de presiune, le vom da credit și juniorilor. De la vară vom vedea pe ce lot ne vom baza. Cine se va afirma, din actualul grup, va rămâne”, a spus Butoiu.