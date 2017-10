Ioan Sdrobiș a negociat venirea la Constanța în livadă

„Farul m-a scos din vizuină“

Nemulțumit de imixtiunile patronilor în munca tehnicienilor, principalul „marinarilor“ lăsase deoparte treningul de antrenor, dar telefonul primit de la Giani Nedelcu l-a convins să se rupă de preocupările casei și să se apuce de treabă la Farul. Relu Damian (președinte) - Ioan Sdrobiș (antrenor principal) este tandemul de la timona „marinarilor” pe care Giani Nedelcu, patronul Farului, l-a prezentat vineri, cu o zi înaintea startului ediției 2010/2011 a Ligii a II-a. „Farul, o echipă de tradiție, a trecut prin clipe grele și a fost la un pas de moarte, dar nu mi-a fost frică să mă înham la muncă. Campionatul nu ne întreabă ce se întâmplă, trebuie să jucăm. Am reușit să încropim un lot, dar ne va fi foarte greu la început. Primele patru etape trebuie să fie pentru noi ca un cantonament, să acumulăm, pentru ca apoi, încet-încet, să ne dăm drumul la joc. Vom încerca să obținem și ceva rezultate, pentru a nu intra într-o criză morală, urmând ca, din iarnă, cu o pregătire bună și cu 4-5 întăriri, să punem bazele unei echipe bune. La 1 mai 2011, întrebarea la Farul trebuie să fie: ce facem în sezonul 2011/2012? În maximum doi ani, Farul trebuie să se ducă înapoi spre prima divizie. Însă lucrurile trebuie urmate pas cu pas, nu se mai poate lucra cu planuri cincinale. Noi vrem să construim ceva, obiectivul mare e peste câțiva ani. Cel puțin acest tur de campionat e unul de chin și de suferință, un fel de Daciadă. E trist, dar adevărat. Am găsit multe probleme la club”, a declarat Ioan Sdrobiș. „Încă mai am viață în mine“ „Părintele” a dezvăluit că, în ultimii doi ani, nu a mai antrenat, întrucât nu-i place ca patronii să se bage în treburile tehnicienilor. Totuși, Farul l-a convins să reintre în fenomenul fotbalistic. „Sâmbătă seară (n.n. - 21 august), eram în livada mea de acasă, când am primit un telefon de la Giani Nedelcu. Am vorbit cinci minute, după care am cerut un răgaz de zece minute, pentru a mă gândi. Am acceptat. Farul m-a scos din vizuină. Am vrut să arăt că mai am viață în mine. Dacă, în acest sezon, ne clasăm în zona locurilor opt - zece, o să-i cer patronului să-mi dea o roată de la tractorul său. Dacă va fi și mai sus, cu atât mai bine”, a spus Sdrobiș, care a semnat cu Farul un contract pe un an. Handicap față de Viitorul Farul debutează în noul sezon sâmbătă, 28 august, pe terenul nou-promovatei Viitorul Constanța, meciul jucându-se la Ovidiu, de la ora 11. „Problemele și incertitudinea au planat asupra clubului nostru până aproape în ultima clipă. Totuși, ne-am așezat și am reușit să alcătuim un lot, care este acceptabil pentru Liga a II-a. Este meritoriu că, mâine (n.n. - sâmbătă, 28 august), putem înscrie 18 jucători valizi pe foaia de joc. Față de Viitorul, avem han-dicapul pregătirii, al meciurilor amicale și al omogenității, dar trebuie să lăsăm deoparte toate aceste impedimente și să jucăm cât putem de bine, pentru că avem de apărat o imagine și un brand”, a arătat și președintele Farului, Relu Damian.