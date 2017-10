Farul l-ar putea folosi pe Chico în meciul cu Săgeata Stejaru

Deși mai are dureri de spate, golgheterul portughez al „marinarilor” speră să evolueze măcar o repriză în disputa de sâmbătă. Diagnosticat cu hernie de disc, Chico a ratat ultimele patru meciuri ale Farului, cu Sportul Studențesc, FC Snagov, Petrolul și Victoria Brănești. Ultima partidă în care a jucat a fost cea de la Chiajna, dar și atunci a fost înlocuit la pauză. Este posibil însă ca, sâmbătă, la Stejaru, vârful portughez să-și facă reintrarea în echipă. În ultimele două zile, Chico s-a pregătit normal. Chiar dacă lucrurile nu sunt pe de-a-ntregul în regulă, întrucât mai simte unele dureri la spate, lusitanul speră să poată juca totuși cu Stejaru, fie și 45 de minute. „Mai am unele probleme, dar mai sunt două zile până la meci și poate voi reuși să joc, măcar o repriză”, a declarat, ieri, Chico, la finele ședinței de pregătire, singura a zilei, desfășurată, în prima parte a zilei, pe terenul mare. Dacă portughezul are șanse să evolueze sâmbătă, lucrurile nu stau la fel în cazul lui Gaston și Ben Teekloh. Fundașul stânga a încercat și ieri o alergare, dar a fost oprit de durerile de la gleznă. „Nu cred că am cum să joc împotriva Săgeții”, a spus Gaston, în vreme ce Ben a fost categoric: „Șansele să mă refac până sâmbătă sunt nule”. Farul îi mai are indisponibili pentru confruntarea cu Săgeata pe Soare și Henry, eliminați în Regie, tânărul nigerian fiind, în plus, accidentat. „La Stejaru, va fi un meci pe viață și pe moarte. Cine învinge devine principala contracandidată a Sportului Studențesc pentru poziția secundă. Egalul nu convine nimănui, avantajează doar formația din Regie. Chiar dacă Stejaru e echipă tulceană, va fi mai degrabă un derby al Constanței. Mulți dintre investitorii Săgeții sunt con-stănțeni, la fel ca și unii jucători, care au jucat chiar la Farul. Săgeata va dori să demonstreze că are echipă mai bună decât Farul și că merită să promoveze. Însă, dacă noi ne vom face jocul, nu cred că vom rata victoria, mai ales că gazdele vor fi lipsite de principala gură de foc, Ștefan Ciobanu, suspendat”, a declarat Ionuț Larie, mutat, din fundaș central, cum l-a folosit Ștefan Stoica, în mijlocaș la închidere. Altfel, Viorel Căpriță, fostul președinte al Midiei Năvodari, este una dintre variantele pentru postul de președinte al Farului. Căpriță a fost ieri la club și a discutat cu patronatul Farului, dar încă nu s-a stabilit nimic. Cosmin Matei va juca în Ungaria Mijlocașul Cosmin Matei va lipsi două meciuri de la Farul, întrucât, la începutul lunii mai, va participa cu echipa națională Under-19 a României, în Ungaria, la Turneul de Elită, ultima fază calificativă la turneul final al CE din această vară, din Franța. Convocarea la lot este pentru perioada 24 aprilie - 10 mai, meciurile grupei 2 a Turneului de Elită urmând a se desfășura între 3 și 8 mai. România se va confrunta cu Ungaria, Portugalia și Grecia, calificându-se doar prima clasată. Matei nu va fi la Farul pentru meciurile cu Dinamo II (acasă, 1 mai, etapa a 27-a) și cu FCM Bacău (deplasare, 8 mai, etapa a 28-a). Cristi Cămui, antrenor la Callatis Mangalia Antrenorul farist Cristi Cămui, ultima dată la juniorii republicani ai „marinarilor”, va prelua echipa de Liga a III-a Callatis Mangalia, clasată pe locul șase în seria secundă. „Voi fi detașat de la Farul până la 1 iulie 2011. Vreau ca până la finele acestui campionat să cunosc cât mai bine lotul, pentru a vedea pe cine ne bazăm în ediția viitoare și a face întăriri, astfel încât să creăm o echipă tare, cu care să ne batem apoi la primele locuri”, a declarat Cristi Cămui.