Farul l-a suspendat un an pe mijlocaşul Florin Lungu

Farul l-a suspendat un an pe mijlocașul Florin Lungu

Adunarea Generală a FC Farul, întrunită, sâmbătă, la sediul clubului, a hotărât să-l suspende pe mijlocașul Florin Lungu pe perioada de un an, până la finele contractului. Jucătorul a fost învinuit că nu s-a prezentat la convocarea lotului, mergând la recuperare în Italia fără aprobarea clubului. Fotbalistul nu este însă de acord cu măsura luată și va face memoriu la Liga Profesionistă de Fotbal. Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, a declarat că suspendarea s-a aplicat pe baza regulamentului clubului, care este în concordanță cu cel al federației și al UEFA. „Florin Lungu nu s-a prezentat la convocarea lotului. El a motivat că a fost la un program de recuperare în Italia, dar pentru aceasta nu a avut acordul clubului. Situația sa este clară. Este un act de indisciplină. O decizie unilaterală luată de Lungu", a precizat Gheorghe Bosînceanu. Președintele consiliului director al clubului a detaliat apoi cazul: „Jucătorul a avut, într-adevăr, o problemă - și s-ar putea să o mai aibă -, la genunchi. A raportat-o medicului, iar acesta a propus investigații și tratament în Italia, clubul fiind de acord. Lungu a fost în Italia, a făcut investigațiile, operația, a făcut infiltrațiile, a fost de patru ori la intervale de două săptămâni, toată această acțiune fiind pe cheltuiala clubului, circa 15.000 euro. În ceea ce privește recuperarea, medicul a propus în scris ca aceasta să se realizeze la Spitalul Grand, sub supravegherea profesorului Lucescu. Jucătorul a avut un alt punct de vedere, dorind să facă recuperarea tot în Italia. A fost decizia lui, nesusținută de medicul echipei. Acesta a spus că recuperarea putem să o facem la fel de bine și aici, că avem specialiști și că nu trebuie ca Lungu să meargă în Italia. Cel care decidea în situația lui Florin era medicul. Fiecare jucător are puncte de vedere proprii, dar, atâta timp cât este angajat și sub contract cu orice club, nu numai cu al nostru, trebuie să respecte deciziile clubului. Nu putem să fim de acord cu anarhia". Jucătorul așteaptă să-i parvină hotărârea Adunării Generale, după care va depune memoriu la Ligă, „pentru că nu știu dacă e întemeiată suspendarea".