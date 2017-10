Farul l-a împrumutat pe Nanu la Delta Tulcea

FC Farul a hotărât, ieri, să-l împrumute pe atacantul Emil Nanu, pentru un sezon, la Delta Tulcea (Liga a II-a), formația de la care venise la Constanța, anul trecut. În vârstă de 27 de ani, Emil Nanu (1,87 m - 82 kg) a evoluat în sezonul trecut al Ligii I în 21 de partide (din 34), marcând două goluri, în meciurile de acasă cu UTA și Poli Timișoara. Atacantul a pierdut mai multe meciuri din cauza accidentărilor. „În această după-amiază (n.n. - ieri), mi s-a comunicat că există ofertă de la Tulcea pentru mine. Mi s-a spus că, având în vedere că am fost accidentat trei săptămâni, poate ar fi mai bine pentru mine să joc acolo. Mă încearcă un sentiment de regret că plec, dar sper să revin cât mai curând, datorită evoluțiilor pe care îmi doresc să le am la Delta“, a declarat Nanu. Alături de Nanu, Farul i-a mai împrumutat la Tulcea, pentru un campionat, pe mijlocașul ofensiv Cristian Pantelie (ultima dată la CS Ovidiu) și pe închizătorul Ionuț Larie, iar fundașul dreapta Alexandru Mățel rămâne în continuare, pe aceeași perioadă, la Delta. Pus pe lista de transferări, mijlocașul dreapta Marius Soare a fost împrumutat și el un an, la Dunărea Giurgiu (Liga a II-a). Pregătind meciul cu Rapidul, de sâmbătă, de la Constanța (ora 21, în direct la Antena 1, bilete 10 lei la peluze și 25 lei la tribuna I și II), Farul a avut ieri două antrenamente, primul, tehnico-tactic, pe terenul SNC, al doilea, fizic, pe arena proprie. Dimineața, Gosic și Barbu, cu probleme medicale în urma partidei de la Buzău, nu s-au antrenat. Radio-rafiile efectuate au arătat că sârbul are un hematom, iar Barbu o ușoară întindere, dar se vor reface până la meci. Un alt farist, Farmache, se resimte și el după meciul cu Gloria. Suspendat opt etape la un meci al Farului II, mijlocașul Vasilică Păcuraru va afla mâine, la ședința Comisiei de Apel a FRF, dacă i se va reduce pedeapsa.