Farul l-a împrumutat de la Steaua pe fundaşul Emil Ninu

Farul l-a împrumutat de la Steaua pe fundașul Emil Ninu

Echipa constănțeană s-a întărit în apărare cu un fotbalist care a jucat în Europa League în acest sezon. Poate evolua și stoper, și fundaș dreapta, iar antrenorul Ștefan Stoica l-a avut elev la Gloria Buzău. FC Farul l-a achiziționat pe Emil Ninu, jucător pentru care, în această pauză de iarnă, a existat și varianta Poli Iași. Constănțenii au reușit să-l deturneze însă și au perfectat împrumutul său până în vară. Ieri, fotbalistul a ajuns în cantonamentul Farului din Antalya și s-a integrat programului de pregătire al „marinarilor”. „Nu consider un pas înapoi transferul la Farul, o echipă de tradiție, valoroasă, pe care vreau să o ajut să promoveze imediat în prima ligă”, a declarat fundașul, care, în acest sezon al Europa League, a jucat în șase meciuri ale Stelei, cu Ujpest, Motherwell (două partide), St. Patrick’s - Șerif Tiraspol și Twente, în primele cinci - titular integralist. „Pe Ninu ni l-am dorit foarte mult. Mi-a promis că, dacă pleacă de la Steaua, vine doar la Farul și s-a ținut de cuvânt. Atât eu, cât și patronul Giani Nedelcu am insistat la Steaua pentru a ni-l lăsa pe jucător și am găsit înțelegere, cu toate că echipa din Ghencea avea și alte formații unde să-l împrumute. Băiatul e foarte bucuros că a ajuns la Farul. Ce aș putea să mai spun de el, a jucat titular în Europa League. E un transfer foarte bun, cu atât mai mult cu cât Emil poate acoperi mai multe posturi în apărare. Sper să ne ajute să promovăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Vicențiu Iorgulescu, managerul general al FC Farul. Ninu, care l-a avut antrenor principal la Gloria Buzău pe Ștefan Stoica, are ocazia debutului la Farul chiar astăzi, la al cincilea meci amical al constănțenilor, susținut, de la ora 17,30, contra echipei Kryvbas Kryvoy Rog, clasată pe ultimul loc în prima ligă din Ucraina. Kryvbas înlocuiește formația maghiară Györi ETO FC, care nu a mai dorit să joace. Altfel, timpul urât de ieri din Antalya i-a împiedicat pe „marinari” să se pregătească pe teren, antrenamentul desfășurându-se în sala de forță. Și-a spart capul într-un meci la Constanța Primul meci al lui Ninu pentru Gloria Buzău a fost contra Farului! Jucătorul fusese transferat de la Steaua de trei zile și a jucat titular în meciul de campionat de la Constanța, de pe 22 februarie 2008, 0-0 în etapa a 20-a a sezonului 2007/2008. În minutul 50, Ninu și-a spart capul, în urma unei ciocniri aeriene cu Emil Nanu. Fundașul a fost bandajat și a evoluat în continuare, dar, în minutul 90+2, a trebuit să fie schimbat, întrucât s-a lovit din nou și sângera abundent. Cine este Emil Ducu Ninu // Născut pe 28 august 1986, la Craiova. // Are 1,82 m înălțime și 72 kg greutate. // Joacă fundaș central sau fundaș dreapta. // Cariera: CSS Craiova, Școala de Fotbal „Gică Popescu”, FC Național, Gloria Buzău, Gloria Bistrița, Steaua. // Primul meci în Liga 1: FC Argeș - FC Național 2-3 (22 aprilie 2006). // În acest sezon, a disputat cu Steaua 19 meciuri în competițiile interne și în cupele europene.