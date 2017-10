Farul joacă, sâmbătă, al patrulea amical din Antalya

La partida cu echipa croată de ligă secundă NK Hrvatski Dragovoljac (locul cinci la finele turului), „marinarii“ îi vor putea folosi pe Sardescu și Vlas, care au ratat precedentele trei partide. Cei doi portari deplasați de Farul în stagiul din Antalya, Sardescu și Vlas, s-au refăcut, iar oficialii echi-pei constănțene au dat asigurări că la partida de sâmbătă, 6 februarie, vor juca. Meciul începe la ora 17. Antrenorul Ștefan Stoica nu s-a putut baza pe goal-keeperii săi la confruntările de până acum, fiind nevoit să recurgă la soluțiile de avarie Cătălin Grigore (Unirea Urziceni), pentru primele două meciuri, și Cezar Lungu (Steaua). „Sardescu și Vlas sunt buni de joc, astfel că, sâmbătă, pentru prima dată de când am venit în Turcia, putem alinia formula standard”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vicențiu Iorgulescu, managerul general al Farului. Oficialul constănțean ne-a spus că tehnicienii „marinarilor” sunt mulțumiți de modul în care decurge pregătirea echipei din stațiunea Lara. „Jucătorii își urmează programul stabilit, cu câte două antrenamente pe zi. Chiar și în zilele cu meci de verificare avem un antre-nament. Am venit la pregătire, nu alergăm după rezultate în amicale. Poate, la Constanța, unii s-au supărat pentru rezultatul meciului cu FC Banants, dar trebuia să-i băgăm la joc și pe copii, doar de aceea i-am adus aici, să vadă și ei cum e să evolueze contra unui adversar de calibru precum echipa armeană. Totuși, chiar și așa, să știți că diferența nu a fost chiar așa de mare. Am avut și noi 2-3 ocazii bune. După părerea mea, scorul corect era unul la 1-2 goluri diferență”, a arătat Iorgulescu. Potrivit oficialului farist, vineri seară, clubul constănțean încă nu rezolvase împrumutul fundașului Emil Ducu Ninu, de la Steaua. Amicalele din Turcia 0-1 cu FC Gyeongnam 2-2 cu Amkar Perm 1-5 cu FC Banants Mai sunt de jucat 6.02: Farul - NK Hrvatski Dragovoljac 9.02: Farul - Györi ETO FC 10.02: Farul - Șahtior Soli-gorsk