Farul îşi trimite vedetele în Europa

Stejarii se pregătesc pentru meciurile din Challenge Cup 2010 la rugby

Farul își trimite vedetele în Europa

Selecționata Stejarii București își începe aventura europeană 2010. Cei mai buni rugbiști din România vor evolua în Challenge Cup, competiție în care vor avea adversari din Franța, Italia și Marea Britanie. 38 de rugbiști legitimați la cluburi ce activează în Divizia Națională s-au prezentat, ieri, la sediul federației, intrând apoi în cantonament. Lotul condus de selecționerii Steve McDowall, Eugen Apjok și Cristian Hâldan va rămâne toată săptămâna în București, pentru pregătiri în vederea debutului în Challenge Cup 2010. Astăzi, jucătorii valizi susțin probele fizice: testul australian și un test de rezistență pe o distanță de 3.000 m, în timp ce sportivii accidentați sunt examinați de medici. Pe lista „stejarilor”, figurează și patru rugbiști de la RCJ Farul Constanța: Daniel Carpo (linia a III-a), Constantin Gheară (centru), Adrian Apostol (aripă) și Cătălin Nicolae (fundaș). Formația română va susține în grupele Challenge Cup șase partide, programul fiind următorul: Stejarii - Leeds Carnegie (9 octombrie; acasă), Stejarii - Crociati Rugby (16 octombrie; acasă), Stejarii - Stade Francais Paris (11 decembrie; acasă), Stade Francais Paris - Stejarii (16 decembrie; deplasare), Crociati Rugby - Stejarii (13/14/15/15 ianuarie; deplasare), Leeds Carnegie - Stejarii (20/21/22/23 ianuarie; deplasare). Meciurile de acasă vor fi găzduite de stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală. Daniel Carpo: „Farul putea mai mult“ După finala mică de campionat, câștigată (28-19) în fața celor de la Dinamo, căpitanul Farului, Daniel Carpo, a declarat că echipa sa ar fi putut obține, anul acesta, mai mult decât medaliile de bronz. „Locul trei este bun. Am început foarte greu campionatul, dar, pe parcurs, am reușit să ne motivăm, să aducem o infuzie bună de jucători și ne-am dorit mult să ajungem în finala mare. Visul nostru nu s-a îndeplinit, însă un trofeu câștigat e mai mult decât unul pierdut. Cred că Farul putea mai mult, am dovedit că suntem o echipă bună, învingând în play-off campioana en-titre, Baia Mare, care nu mai pierduse de 28 de partide”, a declarat Carpo.