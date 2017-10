Farul îşi află, astăzi, adversarul din „16“-imile Cupei României

Farul își află, astăzi, adversarul din „16“-imile Cupei României

Tragerea la sorți a partidelor din „16“-imile Cupei României, fază din care intră în competiție și echipele din Liga 1, are loc astăzi, la București, la Casa Fotbalului, de la ora 13, în direct la Antena 1. În această etapă, participă cele 18 formații din Liga 1 și 14 echipe de eșalon inferior, calificate din fazele precedente. Echipele vor fi introduse în trei urne, după cum urmează: urna A (formațiile clasate pe locurile 1-6 în ediția precedentă a Ligii 1) - CFR Cluj, Steaua, Rapid, Dinamo, Unirea Urziceni, FC Timișoara; urna B (celelalte 12 echipe din Liga 1, participante în ediția în curs) - FC Vaslui, Oțelul, U Craiova, Gloria Bistrița, Poli Iași, Pandurii Tg. Jiu, FC Farul, Gloria Buzău, FC Brașov, CS Otopeni, FC Argeș, Gaz Metan Mediaș; urna C (echipele, 14 la număr, calificate din etapele precedente ale Cupei) - Cetatea Suceava, FCM Bacău, Dunărea Galați, CSM Ploiești, Petrolul Ploiești, Sportul Studențesc, Internațional Curtea de Argeș, FCM Rm. Vâlcea, Minerul Lupeni, CFR Timișoara, FCM Tg. Mureș, U Cluj, Tricolorul Breaza, CFR Cluj II. Jocurile se vor stabilit astfel: se împerechează echipe din urna A cu echipe din urna C (6 jocuri) și, în con-tinuare, echipe din urna B cu echipe din urna C (8 jocuri), echipele de categorie inferioară fiind organizatoarele jocurilor. Cele 4 echipe rămase în urna B se împerechează între ele, echipele organizatoare fiind stabilite prin tragere la sorți. Meciurile din „16“-imi vor avea loc pe 15 și 16 octombrie, de la ora 14,30, cu excepția jocurilor tele-vizate. Pentru jocurile televizate în direct, dacă cluburile organizatoare nu dispun de stadioane dotate cu instalație de nocturnă, FRF stabilește stadioanele pe care vor avea loc meciurile, data și ora de desfășurare fiind stabilite, de asemenea, de FRF, pe baza propunerilor făcute de Antena 1. În caz de egalitate după 90 de minute, se vor disputa două reprize de prelungiri a câte 15 minute, iar dacă egalitatea se va menține, se vor executa lovituri de departajare. Programarea meciurilor se va comunica până pe 30 septembrie. Valoarea totală a premiilor este de 450.000 euro, plus TVA, repartizarea făcându-se astfel: „16"-imi - echipa învingătoare: 4.000 euro, echipa învinsă: 2.000 euro; optimi - 6.500 euro / 3.500 euro; sferturi - 10.000 euro / 5.500 euro; semifinale - 13.000 euro / 7.000 euro; finala: 125.000 euro / 45.000 euro. În total, formația care va câștiga Cupa va câștiga 158.500 euro, iar finalista 78.500 euro.