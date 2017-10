Farul întâlneşte, sâmbătă, pe Cerno More Varna

Farul întâlnește, sâmbătă, pe Cerno More Varna

FC Farul a efectuat deja trei antrenamente în Bulgaria, acolo unde se află în pregătire pentru cinci zile. Sâmbătă, în ultima zi a ministagiului, „rechinii“ vor susține, de la ora 11, și o partidă de verificare, cu prim-divizionara Cerno More Varna. Constănțenii sunt cazați în Bulgaria în stațiunea Nisipurile de Aur, la luxo-sul hotel de cinci stele „Admiral“, iar antrenamentele le efectuează la 15 km distanță, pe terenurile de la Albena. După ce se întorc de la antrenament, „rechinii“ își încheie preparativele zilei în sala de forță a hotelului. Ieri, timpul a fost frumos la Nisipurile de Aur, dar în prima zi de ședere a Farului în Bulgaria a plouat. Marți după-amiază, antrenorul Constantin Gache a condus o ședință de pregătire, iar ieri s-au desfășurat două sesiuni. Astăzi și mâine, vor avea loc tot câte două antrenamente. „Încercăm să ne mai încărcăm bateriile“, a declarat Gache. Sâmbătă, Farul susține partida cu Cerno More, la Varna, după care se întoarce acasă. Lotul de 24 de jucători deplasat în Bulgaria se pregătește fără probleme, neexistând probleme medicale în rândul lor. Atacantul Ștefan Ciobanu a ajuns, marți, la Nisipurile de Aur, în urma restului fariștilor, după ce, dimineața, a dat examen la școala de șoferi. Un alt jucător care se pregătește să devină șofer este mijlocașul Marcel Otvoș. În privința atacantului portughez aflat în probe, Andre Martins, antrenorii Farului încă nu au avut timp să-și facă o părere, dar portughezul pare în urmă cu pregătirea fizică.FC Farul a efectuat deja trei antrenamente în Bulgaria, acolo unde se află în pregătire pentru cinci zile. Sâmbătă, în ultima zi a ministagiului, „rechinii“ vor susține, de la ora 11, și o partidă de verificare, cu prim-divizionara Cerno More Varna. Constănțenii sunt cazați în Bulgaria în stațiunea Nisipurile de Aur, la luxo-sul hotel de cinci stele „Admiral“, iar antrenamentele le efectuează la 15 km distanță, pe terenurile de la Albena. După ce se întorc de la antrenament, „rechinii“ își încheie preparativele zilei în sala de forță a hotelului. Ieri, timpul a fost frumos la Nisipurile de Aur, dar în prima zi de ședere a Farului în Bulgaria a plouat. Marți după-amiază, antrenorul Constantin Gache a condus o ședință de pregătire, iar ieri s-au desfășurat două sesiuni. Astăzi și mâine, vor avea loc tot câte două antrenamente. „Încercăm să ne mai încărcăm bateriile“, a declarat Gache. Sâmbătă, Farul susține partida cu Cerno More, la Varna, după care se întoarce acasă. Lotul de 24 de jucători deplasat în Bulgaria se pregătește fără probleme, neexistând probleme medicale în rândul lor. Atacantul Ștefan Ciobanu a ajuns, marți, la Nisipurile de Aur, în urma restului fariștilor, după ce, dimineața, a dat examen la școala de șoferi. Un alt jucător care se pregătește să devină șofer este mijlocașul Marcel Otvoș. În privința atacantului portughez aflat în probe, Andre Martins, antrenorii Farului încă nu au avut timp să-și facă o părere, dar portughezul pare în urmă cu pregătirea fizică.