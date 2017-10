Farul îl opreşte pe stoperul Momir Desnica

Farul îl oprește pe stoperul Momir Desnica

Antrenorul „marinarilor”, Ștefan Stoica, și-a dat acordul pentru achiziționarea jucătorului de 31 de ani. Oficialii constănțeni fac eforturi pentru a-l avea bun de joc pe sârb la meciul cu Victoria Brănești, de mâine. Momir Desnica rămâne la Farul. Fotbalistul a jucat anul trecut în liga a doua din China, la Guangdong Sunray Cave, iar alte echipe la care a evoluat sunt FK Banat Zrenjanin, Mladost Apatin sau FK Novi Sad. „Sperăm să-l legitimăm azi (n.n. - ieri) sau mâine (n.n. - astăzi), dar, sâmbătă, doar antrenorul va hotărî dacă se va baza pe el. Desnica poate fi un jucător care să ne aducă satisfacții”, a declarat manage-rul general al Farului, Vicențiu Iorgulescu. „Sârbul e un fotbalist cu experiență. Sperăm să ne ajute”, a spus și Ștefan Stoica. „Mourinho” are probleme importante de lot pentru meciul cu Victoria Brănești, ceea ce le face și mai dificilă „marinarilor” misiunea. Tehnicianul are încredere însă că cei absenți vor fi înlocuiți cu brio. „Lotul nostru e numeros, iar cei pe care-i voi alege au ocazia să demonstreze că merită să joace la Farul”, a spus tehnicianul. În afara lui Gaston și Ene (suspendați), vor mai lipsi Chico, Rastovac și Vlas (accidentați). „Am rămas cu un mare gol la fundașul stânga, dar cred că ne vom descurca. Vom băga un băiat motivat și care iubește Farul”, a mai arătat „Mourinho”. După toate probabilitățile, fundaș stânga va juca Pă-curaru, rezerva portarului Sardescu va fi Măcelaru, iar sistemul de joc va fi schimbat din 4-4-2 în 4-2-3-1, principalul convingându-se și la Chiajna că Farului nu i potrivește la ora actuală primul modul tactic. „Oricum, cel mai important lucru pentru victorie e dăruirea jucătorilor, nu sistemul. Sunt încrezător înaintea meciului cu Brănești. Am trecut peste eșecul de la Chiajna. Venim după două săptămâni de pregătire, iar echipa e pe drumul cel bun. Trebuie să pornim și noi motoarele. Cred că și băieții și-au dat seama că nu mai e loc de întors. Am intrat pe un drum cu sens unic”, a arătat Ștefan Stoica. În ultimele zile, și Emil Ducu Ninu a avut unele probleme medicale, dar „Mourinho” a dat asigurări că stoperul va fi apt de joc sâmbătă. De altfel, fostul stelist s-a pregătit normal ieri. La antrenamentele Farului participă și un jucător nou, Robert Portik (21 de ani), mijlocaș la închidere. Tânărul fotbalist, care a fost adus la Farul de Stelian Carabaș, va fi monitorizat de Stoica. Portik s-a aflat și în lotul Concordiei Chiajna, echipă la care a venit de la Royal Ghimbav. „1-4 la Chiajna? Ești nebun!“ „Dacă în urmă cu o lună, îmi spunea cineva că vom pierde cu 1-4 la Chiajna, îl făceam nebun. Nu m-am așteptat la acest scor, dar îmi asum responsabilitatea eșecului. Am vrut să câștigăm și am jucat foarte ofensiv, dar nu ne-a ieșit, deși am avut unele momente favorabile. Jucătorii au o singură scuză, că s-a jucat în mocirlă, unde noi n-am avut suflet. N-am fost pregătiți pentru așa război, pentru un joc de luptă și de dăruire. A fost un duș rece, dar am șters totul cu buretele. Trebuie să începem să arătăm și noi fotbal” Ștefan Stoica, antrenor principal Farul