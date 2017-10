Farul îl lasă pe Tibor Moldovan să-şi găsească altă echipă

Farul îl lasă pe Tibor Moldovan să-și găsească altă echipă

Atacantul farist Tibor Moldovan nu a prins lotul de 18 la niciunul dintre cele trei meciuri susținute de constănțeni până acum în Liga 1. Jucătorul nu s-a împăcat cu situația, iar ieri a cerut să fie lăsat să plece la altă formație, clubul fiind de acord. După ce i-a expirat împrumutul în Ungaria, unde a jucat în sezonul trecut, Tibi Moldovan a revenit la Farul, fiind oprit în lotul care a început pregătirea precompetițională. Jucătorul a efectuat ambele stagii externe, în Austria și Germania, dar nu l-a convins pe antrenorul Ion Marin, care nu l-a oprit în lotul de 18 pentru niciuna dintre cele trei partide de până acum din campionat, la Buzău, cu Rapid și la Craiova, Tibi jucând în acest interval în câteva amicale ale Farului II. În această situație, Moldovan a hotărât să-și caute altă formație, obținând acordul Farului în acest sens, pentru un împrumut pe un an. „FC Farul este dispusă să negocieze cu orice club din țară și din străinătate care îl va dori pe Tibor Moldovan. I-am eliberat jucătorului o hârtie în acest sens. Tibor a fost cel care a cerut să fie lăsat să-și găsească altă echipă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Marin, antrenorul Farului. „Decât să evoluez la Farul II, am ales să merg în altă parte. Mi s-a spus că mi s-au dat șanse să joc, dar nu știu când. Nu vreau să comentez, însă dacă asta e decizia antrenorului, că nu merit să joc, înseamnă că așa e și prefer să merg în altă parte, decât să nu prind lotul. Domnul Bosînceanu, cu care am o relație de mare respect, și clubul au fost de acord să-mi dea drumul. Actualmente, sunt în discuții cu câteva echipe, atât din România, cât și din afară, dar nu s-a definitivat încă nimic. Îmi pare rău pentru suporterii care am înțeles că mă doreau în teren. Mă duc pe drumul meu”, ne-a spus și Tibi Moldovan. Atacantul are soluții din Ungaria și Israel, dar și din țară, din primele două eșaloane. Pregătind meciul cu FC Vaslui, de duminică, FC Farul intră în cantonament astăzi la prânz, iar după-amiază, de la ora 18, va efectua un antrenament. Ieri, constănțenii au avut două ședințe de pregătire (dimineața și seara, de la ora 20), ambele desfășurate pe terenul mare. Jucătorii au fost chemați la stadion la ora 17,45 și au urmărit împreună meciul lui FC Vaslui din Letonia. Accidentat cu Rapidul, când a suferit o entorsă de gleznă, care l-a împiedicat să joace la Craiova, fundașul stânga Florin Maxim este incert și pentru partida de duminică. Max se pregătește separat, iar aseară era programat să încerce să lovească și mingea, ușor, pentru a vedea cum se simte. Cu FC Vaslui, de la Farul nu vor mai juca Farmache (eliminat în Bănie) și Nae (accidentat de mai mult timp).