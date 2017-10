Farul II, victorie categorică contra lui Callatis

Farul II a câștigat cu 4-1 (1-0) meciul de ieri, de pe teren propriu, din etapa a șaptea a Ligii a III-a, seria secundă, contra lui Callatis Mangalia. Au înscris T. Moldovan (min. 7, din 11 m), Fl. Neaga (min. 82, 88), C. Matei (min. 90), respectiv Erdinci Cogali (min. 80). La Farul II, au evoluat șase jucători de la echipa mare (Bubuleandră, Rastovac, Păcuraru - căruia i-a expirat suspendarea de 8 etape, C. Matei, D. Florea - revenit pe teren după operația de hernie inghinală și Alibec), plus T. Moldovan. Echipa, pregătită de Ion Constantinescu și Constantin Gârjoabă, a fost: Isleam - Pascale, Bubuleandră (min. 85, Armando), Rastovac, Țarălungă, A. Grigoraș (min. 60, Fl. Neaga), Păcuraru, Călin, C. Matei, T. Moldovan (min. 55, D. Florea), Alibec (min. 80, Șt. Sandu). Callatis, condusă de pe bancă de Viorel Năstase, a jucat cu: Zoran - Marciuc, Bobină, Ilie, Boubătrân, Erdinci Cogali, Bardu, Ene, Delcă, Cațaroș, Zgubea. Au mai jucat Enis Cogali și L. Alexandru. În urma acestui succes, Farul II urcă două locuri în clasament, ajungând pe 5, cu linia 7 4 0 3 17-6 12p, în vreme ce Callatis rămâne pe 9 (7 3 0 4 9-14 9p).