Farul îi poate semna sentinţa lui Cârţu

Duminică, la Mioveni,

Farul îi poate semna sentința lui Cârțu

FC Farul susține, duminică, un nou meci pe terenul unei contracandidate la evitarea retrogradării, Dacia Mioveni. În mini-retur, „rechinii“ au obținut maximum din asemenea meciuri, câștigând la Piatra Neamț și Arad, și vor să repete isprava. Cu trei puncte, Farul se apropie, poate decisiv, de rămânerea în Liga 1. Ion Marin, antrenorul Farului, crede că o victorie nu i-ar scoate definitiv pe „rechini” din lupta de la retrogradare. Eșecul le-ar fi fatal însă gazdelor. „Jucăm un alt meci de șase puncte. Dacă batem, e clar că le semnăm argeșenilor retrogradarea, s-ar mai clarifica încă o echipă care se duce spre eșalonul secund. Pentru noi, meciul nu e decisiv, ne mai trebuie puncte apoi. Însă, dacă batem acasă Gloria Bistrița și Oțelul și mai aducem ceva de afară, scăpăm sigur”, a declarat „Săpăligă“. Pentru tehnicianul farist, decisiv este calupul de trei jocuri pe care „rechinii“ le susțin în șapte zile (la Mioveni, cu Bistrița acasă, la Cluj, cu Universitatea). „Sperăm să luăm cât mai multe puncte în aceste partide, astfel încât, după ce trecem de ele, să putem spune că am evitat complet retrogradarea“, a mai spus Ion Marin. Importanța pe care antrenorii Farului o acordă acestor trei partide reiese și din programul special pe care l-au făcut pentru aceas-tă perioadă. Astfel, „rechinii“ au intrat vineri în cantonament și vor mai ieși după meciul de la Cluj, în seara de Înviere, după nouă zile. De asemenea, lotul pentru cele trei meciuri este format din 20 de jucători, la Mioveni mergând și Todoran (cu șanse minime de a juca), dar și Băcilă (suspendat). „Sperăm să câștigăm la Mioveni și să acumulăm, în continuare, punc-te pentru salvare. Mă bucur pentru succesul fostului meu coleg de la Sportul Studențesc, Stanca, și îi urez baftă, dar după meciul cu noi“, a declarat mijlocașul Marius Nae. „Vom avea meci greu cu Dacia, o echipă periculoasă și impre-vizibilă, care te poate surprinde oricând. Am jucat foarte bine tactic în ultimele meciuri, iar apărarea bună a făcut să nu primim decât un gol în ultimele patru meciuri. Dar importante sunt punctele, nu scorurile. Să batem noi cu 6-5 și voi fi mulțumit. Nu e o mândrie că ne batem la retrogradare, dar, dacă scăpăm, toată lumea va fi satisfăcută”, a spus și portarul George Curcă. „Am încredere în echipă. Suntem în urcare. Am mers bine în mini-retur și vrem să aducem și de la Mioveni puncte care să conteze în lupta pentru supraviețuire“, a arătat și căpitanul echipei, fundașul Cristi Șchiopu. Mioveni, stadion „Dacia“, duminică, 20 aprilie, ora 16,45, în direct la TVR1 Dacia (antrenor, Sorin Câr-țu): Stanca - Ghindeanu, Ol-teanu, Daouda (cpt.), I. Baicu - Balauru, Trofin, Frăsineanu, R. Neagoe - I. Savu, Cr. Bratu FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă - Farmache, Barbu, Șchiopu (cpt.), Maxim - Ben Teekloh - Chico, Nae, Voiculeț, Gerlem - Gosic